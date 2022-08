Germán Crespo: “Ha sido el debut soñado”

No era una victoria más. El Córdoba CF había realizado un proyecto deportivo a la altura de los mejores equipos de Primera RFEF y tenía que plasmarlo sobre el terreno de juego. Sin embargo, su condición de recién ascendido no le hacía tener mucho protagonismo entre el público y las dudas podían aparecer en esta jornada inaugurar, pero nada más lejos de la realidad. La entidad blanquiverde ha conseguido mantener la dinámica conseguida a lo largo del anterior curso en Segunda RFEF y ha doblegado a un Unionistas de Salamanca que se vio desbordado en la segunda mitad. Por ello, el técnico Germán Crespo, en la comparecencia ante los medios de comunicación tras el encuentro, ha alabado la gran segunda parte de su equipo ante un rival combativo.

Un debut soñado para el Córdoba CF

Primeramente, el preparador granadino ha remarcado el grado de dificultad que entraña esta categoría a pesar de la primera victoria. “Estos son partidos complicados. Hay que tener en cuenta que hay que madurar los partidos este año. Los equipos están frescos, trabajados, que te estudian y tienes que jugar con el cansancio de la segunda parte. Lo bueno que tiene el equipo es que le puedes dar más intensidad. Ha sido el debut soñado y creo que es lo que queríamos antes del partido”, ha explicado un Crespo que vuelve a recalcar el cambio con respecto a la Segunda RFEF. “El que se crea que vamos a hacer 90 minutos a un ritmo alto, generar cuatro o cinco ocasiones en cada parte... habrá partidos que lo hagamos, pero aquí no hay equipos flojos. Individualmente andan bien y físicamente también. Este marcador lo hubiésemos firmado antes de empezar”.

Por otro lado, el técnico del Córdoba CF ha alabado el trabajo realizado por sus chicos, sobre todo en los segundos 45 minutos. “No hemos perdido la cabeza tras la primera parte. Ellos han tenido alguna ocasión en la primera parte y nosotros nos ha faltado verticalidad, pero ellos han jugado con las líneas juntas, nos esperaban en tres cuartos de campo y eso es lo que nos vamos a encontrar. Nos tenemos que quedar con la segunda parte que ha hecho el equipo. Le hemos dado un punto más y hemos sabido elegir en los últimos metros”. Mientras tanto, Germán Crespo ha tenido que realizar los cambios por precaución en momentos donde su equipo, incluso, no lo necesitaba. “A Puga se le estaba subiendo el gemelo y hemos pensado en reforzar esa banda donde ahí estaba Mawi. Le había preguntado a Javi y me ha dicho que podía aguantar. Si no hubiese estado así Puga, le habríamos dado más frescura”.

Entretanto, el propio entrenador del primer equipo blanquiverde ha incidido en la gran planificación de una plantilla que le permite tener recambios de calidad. “Fue el éxito de la pasada temporada y vamos a ganar muchos partidos en la última media hora. Lo mejor que tenemos es la confección de la plantilla y sabemos que los jugadores que salgan desde el banquillo van a aportar. Sabíamos que lo mismo nos ganaba un jugador que salía desde el banquillo. No ha sido así porque el equipo hasta no pedía cambios, pero los hemos hecho para afrontar el final con más frescura”, ha aseverado un Germán Crespo que ha pedido calma tras esta contundente victoria. “Hoy estamos contentos porque hemos empezado ganando. Lo que hay que hacer es disfrutar porque este año hay que disfrutar la victoria como otro título. Contento por el resultado, pero no nos podemos confundir. La semana que viene nos viene un rival recién descendido de Segunda División, que se ha reforzado muy bien con un proyecto importante. Tenemos dos días hasta el martes y antes de pensar en el próximo partido hay que disfrutar la victoria”, culmina.