Germán Crespo y su perfecta sinergia en blanco y verde

Una nueva etapa que ha conseguido iniciar con la mejor dinámica posible. En la actualidad, muchos son los aficionados al Córdoba que no recordaban que su equipo podía jugar de esta forma. De hecho, estos fieles solo han vivido desgracias en los últimos años sobre todo en lo que en materia extradeportiva se refiere. Aun así, el primer equipo blanquiverde tampoco alzaba el vuelo y, tras una temporada pasada donde la regularidad no existió, acabó descendiendo a la cuarta categoría del fútbol español. Sin embargo, la entidad califal ha querido que este paso atrás sea para coger impulso y la dirección deportiva confeccionó un plantel a la altura de las exigencias, que no son otras que ascender lo antes posible a la nueva Primera RFEF, aunque antes debían elegir a la persona que dirigiese el timón de la primera plantilla y esta decisión fue la más acertada.

Había muchas dudas de si Germán Crespo, tras su buena temporada en el filial, sería la persona idónea para dirigir un proyecto a largo plazo, aunque las ha disipado a base de trabajo y esfuerzo. El técnico nazarí llegaba avalado por su trayectoria y experiencia en Tercera División, además de que el juego vertical y ofensivo que pretendía se ajustaba a las exigencias de la dirección deportiva. Por ello, la entidad decidió que este entrenador fuese el que comandase el barco blanquiverde en una dura campaña regular y parece que, por el momento, no se han equivocado en absoluto. Crespo ha iniciado su andadura al frente de la primera plantilla cordobesa y aún no conoce la derrota, venciendo en cuatro de sus cinco enfrentamientos y logrando 19 goles a favor y tan solo cinco en contra. Unos números que le valen para entrar en la historia de este club por la vía rápida.

El entrenador granadino ha conseguido igualar el registro de Pablo Alfaro como técnico con mejor arranque en toda la historia del Córdoba, con cinco victorias y un empate en sus seis primeros encuentros dirigiendo a la primera plantilla califa. De hecho, Crespo ha visto en las redes sociales que está a punto de batir a su compañero maño y no ha dudado en afirmar que está deseando que llegue el próximo partido para realizar algo histórico en esta entidad. "Sería bonito entrar en la historia de un club como el del Córdoba como mejor entrenador en su debut. Pensando ya en el siguiente partido para conseguirlo", añade el profesional que durante la siguiente jornada puede lograr dicha gesta ante su público.

Por su parte, el Córdoba tiene en su mano seguir dominando el Grupo IV de Segunda RFEF después de su flamante inicio de temporada. Los blanquiverdes vencieron ante Xerez Deportivo y Cádiz B en terrenos de juego favorables, pero este mismo fin de semana tenían ante sí un auténtico reto. Los de Germán Crespo visitaban el Estadio La Isla de un Coria que mantenía su propio césped en unas condiciones deficientes, siendo muy difícil que el balón no saliese rebotado irregularmente. Aun así, los califas se amoldaron perfectamente a estas condiciones y consiguieron una victoria importante para afianzarse en el liderato de esta competición. Sin embargo, el camino solo acaba de empezar y el cuadro cordobés recibirá este domingo al Don Benito con el objetivo de seguir con esta dinámica positiva. Mientras tanto, el técnico nazarí intentará, cuando acabe esta semana, entrar en la historia del Córdoba como el entrenador que mejor arranque ha cosechado por delante de Pablo Alfaro.