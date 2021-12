Germán Crespo: "Más orgulloso no se puede estar"

Sabor amargo en un sentir de orgullo. La sensación que queda es realmente agridulce tras la eliminatoria disputada entre el Córdoba y el Sevilla. Un sueño que duró 120 minutos, pues los blanquiverdes, en una verdadera exhibición de corazón y alma, obligaron al cuadro rojillo a exprimirse al máximo para rascar un ajustado 0-1 que les permite clasificarse para la siguiente ronda. Es por ello que no ha dudado en recalcar en rueda de prensa que “más orgulloso no se puede estar”, ya que “este partido era para disfrutar, para competir, y las dos cosas se han dado”.

En efecto, el técnico blanquiverde ha expuesto que "el equipo ha competido muy bien ante un grandísimo rival”, pues han sido “capaces de que el Sevilla tenga que sacar casi toda su artillería” y, pese a que les “hubiese gustado llegar a los penaltis”, ha reconocido que les ha “llegado el gol en el momento que menos esperábamos y nos ha sorprendido bastante”. Con todo, ha vuelto a incidir en “el rival que teníamos enfrente. Un rival de Champions y con toda la plantilla que tiene”.

Sobre el tiempo extra ha explicado que habían dicho que “seguro que alguna íbamos a tener. La hemos tenido pero no hemos culminado. Competir como se ha competido ante el Sevilla, más no se puede pedir”, aunque es cierto que “a todos nos hubiese gustado pasar la eliminatoria, pero esto va a reforzar lo que el equipo viene haciendo. Se habla de que el equipo está compitiendo con rivales inferiores, pero hoy se ha visto. Este equipo compite con todos. La diferencia de categorías no se ha notado en el campo”.

En lo que se refiere a los cambios, que han sido un poco tardíos en el bando cordobés, Crespo ha afirmado que tenían “siete bajas de jugadores importantes, y creo que en este tipo de partidos se necesita experiencia. Si hubiésemos tenido en el banquillo a De las Cuevas, Bernal o Viedma, seguro que los cambios hubiesen llegado antes. Pero los chavales que han salido han competido muy bien”.

Un choque que también puede servir para que “si ya la afición estaba enganchada, esto va a servir para toda esa gente que tenía dudas y seguro que va a hacer que cada domingo vayan creciendo los espectadores”. Ademas, también permitirá al plantel reducir su exigencia semanal. “Jugar miércoles y domingo estaba haciendo que todos jugasen, y es verdad que en este equipo no hay titulares y suplentes, pero ahora seguiremos rotando mucho. Van a venir rivales complicados y campos difíciles de césped artificial. Pero es verdad que la carga va a bajar muchísimo”.

Finalmente, como conclusión, el preparador granadino ha querido quedarse “con las palabras de Monchi, que me ha dicho que por momentos veía que perdían, y de Rakitic, que me ha dado la enhorabuena por el equipo que tenemos. Me quedo con eso”, aludiendo además a que “aquí venimos solo para ascender. Era el objetivo principal cuando se inició el proyecto. Todavía no hemos hecho nada, eso les digo a mis jugadores. Hemos ganado un título de Copa RFEF y hemos competido en Copa del Rey, pero cuando me hablan de renovación, el único objetivo es el ascenso. No nos podemos relajar. En el momento en que te creas algo, te pueden hundir”.