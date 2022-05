Germán Crespo: “Es un orgullo entrar en la historia del Córdoba CF”

Una nueva victoria y termina la temporada como local con un pleno histórico. El Córdoba CF firmó el ascenso de manera matemática hace tres semanas en el Estadio Romano José Fouto de Mérida y parecía que ahí mismo iba a culminar la campaña liguera para este vestuario, aunque, sin embargo, esto no ha sido así finalmente. La entidad blanquiverde ha peleado para mantener la dinámica positiva que le ha llevado a promocionar con tanta solvencia y los mini retos se han ido cumpliendo conforme las jornadas han ido pasado. Esta vez, los chicos dirigidos por Germán Crespo han vencido al Ceuta en El Arcángel y han conseguido un histórico pleno de victorias como locales. Por ello, el propio técnico blanquiverde, en la comparecencia tras el partido ante el cuadro ceutí, ha alabado la actitud que sus chicos han tenido desde que cerraron la promoción en Mérida.

Primeramente, el técnico nazarí ha detallado lo que siente tras conseguir la décimo séptima victoria de la temporada en El Arcángel. “Imaginad la ilusión que he tenido durante todo el año, y la verdad es que hacer estos números... Les he dado las gracias a los jugadores porque aunque parezca fácil, nunca lo es. Los números que ha conseguido este equipo en casa, a pesar de tener el ascenso conseguido con antelación, se ha visto la clase humana que hay en el grupo y que íbamos a competir hasta el último minuto. Es una satisfacción y un orgullo entrar en la historia de un club como el Córdoba, con esta masa social y esta historia”, añade un Crespo que recuerda que aún queda un encuentro para finalizar la campaña liguera. “Vamos a competir. Hoy el partido tenía el peligro de la relajación, por el resultado del domingo, pero se ha visto. Lo que queríamos al final era conseguir lo que se ha conseguido. Nos queda un partido y nos gustaría acabar la temporada ganando, pero es momento de disfrutar de los números que hemos conseguido, y a partir del miércoles empezaremos a pensar en el Vélez e intentar que sea un partido bonito para la afición que nos acompañe”.

Por otro lado y en lo que atañe al partido, el preparador califal ha recalcado la labor que sus chicos han hecho en un partido donde no había nada en juego, especialmente en el apartado ofensivo. “Dice mucho de los jugadores. A pesar de que parecía que todos iban a jugar a lo personal o individual, están demostrando que miran por el colectivo y eso nos está dando que el equipo quiera ganar y hacer goles. Antonio no va a estar el domingo siguiente porque le han sacado tarjeta, pero creo que ese pique sano que han tenido entre los dos, está claro que el que se ha beneficiado es el grupo y el equipo”, apunta un Crespo que explica el motivo de las permutas. “El cambio en el descanso ha sido por el cansancio y la calor. Iba a meter a Ale Marín en el descanso también. Luismi tenía alguna molestia y quería aguantar un poco, no quería sacar a Simo y que Luismi me pidiese cambio a los diez minutos. En los últimos partidos siempre hemos intentado hacer cambios en el descanso para llegar más frescos. De Ale Marín qué os voy a decir. Es un jugador diferente, con mucho gol. Para mí tendría que haber hecho más goles en el filial, y ese pique ha hecho que marque tres goles. Es un jugador desequilibrante y con mucho gol, y los números que hizo tanto el pasado año como este año en el filial y en el primer equipo dicen mucho de él”, culmina.