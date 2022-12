Germán Crespo y un once tipo cada vez más definido

Dos intocables y diez jugadores que ya pueden ponerse sin lugar a dudas la vitola de titulares del Córdoba CF. Germán Crespo, desde su llegada al conjunto califal, siempre ha abogado por las rotaciones en sus onces. Parecía imposible, al comienzo de la temporada, presagiar qué once futbolistas alinearía el técnico granadino en el próximo partido, puesto que los cambios y las sustituciones eran constantes y no había ningún jugador con el puesto de titular asegurado. Sin embargo, con el paso de las jornadas, parece que el entrenador del conjunto califal ha encontrado un once tipo con el que sentirse más cómodo y en el que confiar, pese a que las rotaciones siguen estando presentes semana sí y semana también.

El Córdoba CF se abre al mercado invernal

Más

En este once tipo hay dos jugadores que son los intocables para Germán Crespo: Carlos Marín y José Calderón. El caso del portero es llamativo puesto que, pese a tener doble competencia en su puesto, con la presencia de Felipe Ramos y Pablo Picón, Marín ha disputado hasta el momento la totalidad de los minutos jugados: 1530 en un montante final de 17 encuentros. Así, es el jugador con más minutos de la plantilla, compartiendo puesto con el otro insustituible, José Calderón. El caso del lateral sí es más especial, puesto que su sustituto natural, Ekaitz Jiménez, aún se encuentra recuperándose de su lesión en la rodilla derecha que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego por cerca de nueve meses. Además, la posible competencia que podría surgir desde el filial, Manolillo, también cayó lesionado de gravedad, por lo que Calderón es el único lateral zurdo puro con el que cuenta Germán Crespo.

Tras los dos intocables, se posiciona un grupo de hasta cuatro futbolistas que sobrepasan la barrera de los mil minutos: Yussi Diarra, Christian Carracedo, Dragisa Gudelj y Jorge Moreno. Los dos primeros ya superan los 1.300 minutos, habiendo gozado de minutos en todos los encuentros disputados hasta el día de hoy. Por otro lado, Gudelj y Jorge Moreno, con 14 y 13 duelos jugados, se sitúan en los 1.100 minutos, siendo así la pareja de centrales por excelencia para Crespo. Tras ellos, los hombres más creativos y de ataque se disputan un puesto, aunque generando un once tipo: Simo, con 982 minutos; Javi Flores, con 968; José Ruiz, con 927; y Antonio Casas, con un total de 823 minutos en 16 partidos. Así, se forma un once titular en el que tan solo baila una posición: la mediapunta.

El caso de Kike Márquez y Miguel de las Cuevas ha sido llamativo desde la llegada del primero a la disciplina blanquiverde. De las Cuevas es una de las leyendas recientes del Córdoba CF, y la llegada de un jugador del nivel de Kike Márquez, unido a la edad del mediapunta alicantino, podría hacer parecer que Germán Crespo se decantaría por Márquez como su enganche favorito. Sin embargo, la disputa de minutos está repartida, habiendo jugado 721 minutos Márque por 645 De las Cuevas, quedando así en un práctico empate en el que ninguno se posiciona como titular claro.

Por último, cabe destacar que hay algunos jugadores que, ante la falta de minutos gozada hasta el momento, podrían pedir su salida de la disciplina blanquiverde en busca de nuevos retos. Destacan datos como el de Ramón Bueno, que solo ha completado un total de 96 minutos; Sergio Benito, que acumula 242 minutos en sus botas y solo tres titularidades; Cédric Teguia, con 261 minutos ese a haber jugado nueve encuentros; o José Alonso, el cuarto central del equipo, que solo suma un montante final de 270 minutos. Son cuatro de los jugadores que podrían pedir su salida del equipo ante la falta de oportunidades, aunque la situación de otros futbolistas como Adrián Fuentes, con 353 minutos, o Alex Bernal, con 481, también podría dar lugar a salidas, ya que se podrían considerar titulares en otros clubes del mismo nivel.