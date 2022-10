Germán Crespo: “Hemos estado más acertados en ataque”

Vuelta a la senda victoriosa, y tres puntos vitales que permiten al Córdoba CF volver a dormir como líder del Grupo I de Primera RFEF. El conjunto de Germán Crespo se ha impuesto al Algeciras CF por un contundente 3-1 en su retorno a El Arcángel, en un duelo marcador por el acierto en las áreas y por el gran ritmo marcado por ambas escuadras desde los primeros instantes de juego. Así, en la rueda de prensa posterior al encuentro, Germán Crespo ha reconocido que el encuentro ha sido “lo que esperábamos”, ya que enfrente había “un rival que viene de jugar un play off la temporada pasada”, por lo que se sabía que iba a ser “un partido de tú a tú, porque ellos también tienen calidad en la salida de balón”.

Todo vuelve a su cauce

Ante esta situación, el planteamiento del técnico granadino ha sido claro. Con tan solo dos cambios en el once titular -De las Cuevas y José Cruz-, el Córdoba CF ha salido consciente de que había “que madurar el partido”, y así, tal y como ha relatado Crespo, “ha llegado el gol en la primera acción de peligro”, lo cual establece la diferencia con lo visto “hace dos semanas”, ante la UD Sanse. “Si tienes la suerte de abrir el marcador en la primera parte, el partido se pone algo mejor”, ha explicado. Tras ello, el granadino también ha incidido en que “cuando mejor estábamos, con posibilidad de sentenciar el partido, nos hemos equivocado en una conducción, cosa que habíamos comentado, y eso ha hecho que el Algeciras se meta en el partido y con dos o tres ocasiones que nos podían haber empatado”, aunque, sin embargo, finalmente, el conjunto califal ha sentenciado el encuentro con un gol de Willy al contragolpe.

Así, las diferencias del encuentro han residido en las áreas. Crespo ha subrayado que “hemos estado más acertados en ataque, y defensivamente hemos hecho un buen trabajo”, poniendo como ejemplo que “en la primer aparte solo recuerdo una parada de Carlos Marín, y nosotros hemos tenido algo más de llegada al área, aunque no han sido ocasiones claras”. Pese a ello, a diferencia de lo visto ante el Real Madrid Castilla, donde al Córdoba CF le “faltó algo más de claridad y decidir mejor”, hoy los blanquiverdes sí lo han hecho, sentenciando así el partido por 3-1.

Por otro lado, la derrota ante la UD Sanse, con una profunda rotación en el once titular y un cambio de esquema, abrió cierto debate en el cordobesismo sobre si el culpable de dicha derrota podría ser el propio Germán Crespo. Cuestionado sobre ello, y sobre si hoy sería el culpable de la victoria, Crespo ha afirmado que “esto depende un poco del resultado”, ya que “es muy fácil valorar los partidos y tener una opinión ya sabiendo el resultado”. Pese a ello, ha recordado que están todos “para trabajar y sumar”, y que él, al final, es “el que hace las alineaciones y el que más se puede equivocar”. “No podemos ponernos todo negativo por perder un partido, porque se puede perder y haber hecho las cosas bien. Hay rivales de calidad que pueden estar acertados y llevarse los tres puntos”, ha añadido.

Para finalizar, también siguiendo esta tendencia de tranquilidad, el entrenador del Córdoba CF se ha referido a su próximo duelo ante uno de los rivales directos por el ascenso, el Racing de Ferrol. “Estoy muy tranquilo”, ha afirmado el preparador, ya que “el club me transmite mucha tranquilidad”. Además, ha recordado que “lo que no podemos es, cada vez que perdamos un partido, como escuché, tener depresión. Perdemos partidos y, porque nos gusta ganar, si no ganas, no lo vas a disfrutar”. De esta manera, ha hecho hincapié en que “el equipo ha trabajado como siempre, y tenemos la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien”, y ha recordado que “los equipos son muy buenos y la categoría, muy complicada”, por lo que tienen que “dejarlo todo en el campo y, unos días ganaremos, y otros días perderemos o empataremos”.