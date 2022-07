Germán Crespo: “El equipo ha dominado a partir del gol”

Balance positivo y muchos detalles a analizar. El triunfo del Córdoba CF en su segunda cita de la pretemporada ante una UD Almería de Primera División ha arrojado algo más de optimismo si cabe a un cordobesismo que ya sueña con el rendimiento que puede dar su equipo en Primera RFEF. Lo cierto es que esta victoria, sumada a la ya cosechada ante el Granada CF, refuerza las buenas sensaciones que ha dejado entrever el equipo dirigido por Germán Crespo, que sigue con la línea ganadora vista la pasada campaña, logrando dominar y maniatar a rivales de superior categoría.

Victoria para reforzar sensaciones

Saber más

Así lo ha reconocido el propio entrenador del Córdoba CF tras la conclusión del encuentro. “Balance muy positivo”, ha comenzado explicando el granadino, que ha subrayado el hecho de que “el equipo se ha rehecho muy bien después de encajar el gol pronto”. Y es que, por poner una nota positiva, Crespo ha apuntado que sus jugadores tienen “que entrar mejor en los partidos”, aunque en esta ocasión “es normal” ya que las instalaciones de Montecastillo no han sido todo lo cómodas como se hubiera deseado para los futbolsitas blanquiverdes. “Hemos venido a jugar un partido donde en el vestuario no te puedes cambiar y los jugadores han tenido que estar de pie prácticamente desde que hemos llegado, intentando buscar sombra, y eso hace que al final no salgas con la concentración correcta”, ha explicado el preparador del Córdoba CF

Sin embargo, volviendo al encuentro, Crespo ha destacado que “a partir del gol, el equipo ha dominado”, y además ha recordado que “una vez más le ha dado criterio al balón y ha sido capaz de tenerlo en muchos momentos, tanto en campo propio como en campo contrario”. Esto gana aún más relevancia cuando se hace ante “un equipo de la entidad del Almería, con la plantilla prácticamente hecha”. De esta forma, Crespo y sus jugadores siguen “acumulando buenas sensaciones, que es lo que se venía buscando”, en un encuentro en el que la zona defensiva ha sufrido muchas bajas, y han tenido que actuar de centrales tanto José Ruiz como Ramón Bueno. Pese a ello, Crespo ha querido matizar que “hoy, a pesar de las bajas que teníamos atrás, hemos podido ver que también podemos contar con chavales del filial, ya que están totalmente preparados para, en el momento en el que se necesite, poder tirar de ellos”.

Una nueva victoria en pretemporada para reforzar conceptos y automatismos, así como la idea de juego de Germán Crespo, que sigue aumentando su registro triunfal al frente del Córdoba CF. Ahora, la plantilla disfrutará de una merecida jornada de descanso, antes de volver la próxima semana a los entrenamientos, ya con la vista puesta en el duelo del próximo sábado ante el Sevilla Atlético, que también se disputará a puerta cerrada, aunque en esta ocasión tendrá lugar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros de Sevilla.