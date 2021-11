Germán Crespo: "Detrás de esto hay mucho trabajo"

Visiblemente emocionado y con plena satisfacción por lo conseguido. Ese es el rostro que ha mostrado Germán Crespo en su paso por sala de prensa, apenas unos minutos después de la conquista de la Copa RFEF por parte del Córdoba. No ha tenido nada fácil trasladar a palabras la cantidad de emociones que se han vivido en un estadio entregado al máximo con su equipo. Un triunfo de todos edificado bajo la filosofía de un técnico que, en apenas año y medio, ha pasado de ser entrenador del filial a entrar, por pleno derecho, en la historia del conjunto blanquiverde.

Primeramente, el técnico nazarí ha querido nombrar a la gente que agradece este título que ha llegado en un momento inesperado. "Quién me iba a decir que iba a disfrutar de estos momentos en el banquillo del Córdoba ante 15.000 espectadores y conseguir un título. Detrás de esto hay mucho trabajo y acordándome de mucha gente después del pitido del árbitro. Gracias al filial estoy aquí. Quiero acordarme de familiares que he tenido la mala suerte de perder y me he acordado de mi familia. Hoy hay que disfrutar. Han sido 90 minutos donde se te pasan muchas cosas por la cabeza. Si esto me lo comentan hace varios meses, no me lo hubiera creído", añade un técnico que ha realizado rotaciones esperadas por la acumulación "de minutos y mucha carga de trabajo". "Hay muchos minutos y mucha carga de trabajo. Hoy hemos visto que jugadores como Casas que han jugado los 90 minutos. Sabíamos que teníamos un rival que había que competir y el sábado también tenemos otro duro rival directo. Tenemos que ganar el sábado para aumentar la distancia con el tercer clasificado”.

Por otro lado, Germán Crespo ha alabado el juego que ha cosechado el Guijuelo en El Arcángel a pesar de ser un rival de inferior categoría. "Cuando un rival está en la final es por algo. Ha pasado eliminatorias en casa, pero también ha pasado a la final en casa del Leioa. Ha habido ocasiones en la primera mitad y si hubiéramos sido capaces de adelantarnos, hubiera facilitado las cosas. Vamos a competir el sábado y esto te demuestra que da igual la categoría", apunta un técnico que desvela los contratiempos físicos de dos jugadores de la plantilla. "Miguel de las Cuevas ha sentido unas molestias y ayer entrenó en el grupo, pero se le hicieron pruebas y ha tenido una recaída. No ha sido una lesión importante, pero estará apartado una o dos semanas. Por su parte, Julio parece que ha sido del mismo golpe, pero no se puede descartar nada", culmina.