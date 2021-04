Germán Crespo: "Tenemos máxima confianza en los jugadores"

Una opción remota de salvar la categoría en tan solo tres encuentros. La temporada del Córdoba ha sido catalogada como un auténtico fracaso tanto por cuerpo técnico, jugadores e incluso directiva. Aun así, el partido ante el Cádiz B se antojaba vital para las aspiraciones del conjunto blanquiverde. Sin embargo, la actuación del cuadro califal fue nuevamente decepcionante y la cúpula del club decidió rescindir de los servicios de Pablo Alfaro como técnico de la primera plantilla, dejando paso a un Germán Crespo que debutará este domingo como entrenador del Córdoba CF. Por ello, y en la rueda de prensa previa al partido, el entrenador granadino ha valorado la predisposición que los jugadores han tenido a lo largo de su primera semana al mando del barco y que la intención no es otra que ganarle al Tamaraceite para que las posibilidades de conseguir una plaza en Primera RFEF aumenten. "Tenemos máxima confianza en los jugadores", explica.

Y es que Germán Crespo ha asumido el cargo en una situación muy difícil. El Córdoba pende de un hilo para que juegue la próxima temporada en Segunda RFEF y, aun ganando los tres partidos restantes, no depende de sí mismo para certificar su participación en la tercera categoría del fútbol español. Aun así, el técnico granadino ha mostrado su confianza en un plantel que le ha acogido perfectamente. "La plantilla está muy bien. Cuando hay un cambio de entrenador, todo el mundo tiene una motivación extra. Eso unido a que no podemos fallar más pues están genial en cuanto a intensidad e implicación. Nos han facilitado el trabajo y se ha notado. Está todo el mundo enchufado y no hay lesionados. Tenemos máxima confianza en ellos porque nos están demostrando que todos quieren jugar este domingo", admite un entrenador que subraya que habrá cambios en el once titular con respecto a la jornada pasada. "Cambios van a haber porque hay jugadores sancionados. Bernardo y Xavi no están, pero todavía tengo dudas. Ya lo dije en la presentación, todos parten de cero. Se ha visto una inmensa intensidad en el entrenamiento y vamos a intentar hacer un buen once. No se puede hacer un cambio radical, pero van a jugar los que mejor estén", explica.

Con respecto a la convocatoria, el granadino ha asegurado que contará con jugadores del segundo equipo blanquiverde, aunque estos también tienen un partido muy importante el domingo ante el Atlético Antoniano. "El filial también se juega la vida esta semana. Nuñez será baja porque ha estado contacto directo con un positivo y Meléndez será baja también por una lesión de larga duración. Algún jugador del B estará en el primer equipo, pero también tenemos que mirar al filial porque ha hecho un gran trabajo y no podemos dejarle solo". Por otro lado, Germán Crespo ha explicado qué rival visitará El Arcángel este fin de semana, un Tamaraceite que tiene un planteamiento muy parecido al del granadino. "En frente vamos a tener un estilo de juego que quiero inculcar. Es bueno para nosotros porque va a venir un equipo que no se va a meter atrás. El equipo que sea capaz de tener el ritmo del partido será el que gane. Si ellos son los que trabajan defensivamente, no van a tener frescura ofensiva".

Viendo al rival que tiene en frente, Crespo ha querido recalcar que su equipo intentará quitarle el dominio de la pelota, desgastando de esta forma para que no tenga frescura en ataque. Ante eso, el técnico está tranquilo debido al potencial que ha demostrado la plantilla a lo largo de la semana y espera debutar en el banquillo del Córdoba con un triunfo. "Me gustaría debutar con una victoria y tengo mucha confianza para que las cosas salgan bien. Luego que entre la pelotita es otra cuestión, pero tengo mucha ilusión y que la gente vea un cambio radical en el equipo", afirma un Germán Crespo que ha querido referirse al mayor activo que tiene el club y no es otro que la hinchada. "La afición está fastidiada, pero mientras tengamos posibilidad matemáticamente tenemos que ir todos a una. Necesitamos la ayuda de la afición. Una vez que termine el partido, pues si se tienen que manifestar pues que lo hagan. Los jugadores van a necesitar esa ayuda externa", culmina.