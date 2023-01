Germán Crespo: “Ahora los errores arbitrales nos están perjudicando, quizá pronto nos beneficien”

Habla claro. Sin tapujos. La semana ha sido movida para el Córdoba CF en multitud de frentes, ya que la derrota de la pasada semana dejó muchas notas significativas en el terreno blanquiverde. Especialmente llamativas fueron las declaraciones tanto de Germán Crespo como de Willy sobre algunos jugadores del plantel en lo que al mercado de invierno respecta, destacando a Fuentes, mientras que diversas decisiones arbitrales también han protagonizado el debate cordobesista en los últimos días. Y precisamente sobre esos dos temas ha versado en gran medida la intervención pública de este viernes del técnico califa, quien ha querido aclarar sus palabras con respecto a la situación del delantero cordobesista.

Crespo ha subrayado que “el otro día dejó Juanito claro lo que había pasado” y él mismo ha estado “hablando esta semana con Fuentes, le dije que en ningún momento yo quise ponerlo a él mal ni nada, hablamos lo que teníamos que hablar”. Asimismo, considera que “se malentendieron un poco mis palabras”, ya que “en ningún momento quise echarle la culpa a los jugadores de la derrota, porque, ya digo, fueron jugadores que no actuaron”. Así, “él (Fuentes) lo entendió y yo entendí su postura en cuanto a la decisión que tenía tomada el sábado pasado”, afirma el técnico.

Sea como sea, el granadino ha querido hacer hincapié en que el futbolista continúa en la disciplina califa y que “mañana va a estar convocado porque, hasta que no haya nada nuevo, es jugador del Córdoba. Adrián tiene sus ideas, ha pensado la postura que tiene ahora” y, a día de hoy, “es jugador del Córdoba”, insiste Crespo, resaltando, eso sí, que “no estamos como la semana, es una semana que le ha servido para pensar y tomará la decisión que tenga que tomar”, pero ahora mismo “está pensando en el partido del domingo, en defender al Córdoba, y la decisión que tome no va a depender de que mañana sea titular o no”.

Sobre el rival, una UD Sanse que ha firmado a Miguel Ángel Martínez Lobo como nuevo entrenador, uno que “ya la temporada pasada estuvo algunas semanas con el equipo y sobre eso hemos trabajado, en los cinco o seis partidos que estuvo, en esos sistemas”, aunque “no son los mismos jugadores y no sabemos lo que nos vamos a encontrar”.

Asimismo, al ser preguntado sobre las bajas de Simo y Carracedo, el técnico ha reconocido que tiene “menos donde elegir” y que, pese a que han trabajado “con otros sistemas”, es innegable que “es un quebradero de cabeza cuando dos jugadores que han sido titulares no los tienes”, pero “hay jugadores que los pueden suplir y seguro que lo pueden hacer igual o mejor que ellos”. En el caso de Fuentes, “si finalmente contamos con él, es un jugador que ha actuado tanto por derecha como por izquierda, y ha estado bien en ambos lados”, remarcando que “casi todos los jugadores que tenemos en banda están capacitados para jugar a pierna cambiada”. Otra novedad dentro del esquema podría ser la inclusión de Ekaitz Jiménez, ya recuperado de su lesión, aunque es consciente de que “son muchos meses los que no ha estado, lleva con el grupo tres semanas” y “no es igual el ritmo de un partido que un entrenamiento. Podría jugar de titular, pero sabemos que tenemos que tener tranquilidad, no podemos forzar. Está bien de su lesión, pero podría llevar a una lesión muscular” y “pronto seguro que estará para 70, 80 o 90 minutos”.

En otro orden de cosas, el preparador blanquiverde ha expuesto que están intentando “que no pase nada raro, últimamente está pasando, las dos expulsiones, el día del Mérida alguna decisión arbitral, y vamos a intentar que no ocurra nada. Tenemos que tener la tranquilidad de que sabíamos que esta mini racha negativa de resultados podía llegar. En cuanto a ocasiones y juego, el equipo es similar a cuando conseguía los tres puntos”, por lo que “está bien, haciendo goles y es la línea que debemos seguir fuera de casa para olvidar la derrota lo antes posible”.

Asimismo, también desean que pese pronto el mercado de invierno, que es “un mes complicado”, pues “solo se habla de eso”, lo cual cree que “entretiene a todo el mundo, jugadores, cuerpo técnico. Un día cuentas con un jugador y te llega que lo mismo puede salir, o de posibles incorporaciones, otros que vas a por ellos y no pueden salir, otros que se ofrecen. Nosotros queremos que pase este tiempo, contar con los 22 o 23 jugadores que tenemos en plantilla, eso transmite tranquilidad a todo el mundo. Vamos a hacer la plantilla más competitiva posible”. Un refuerzo que ha salido a la luz es el de Canario, reconocido por el propio club. Se trata de un futbolista que “por la verticalidad que tiene y calidad que tiene nos puede venir muy bien”, pero “hay que ir día a día, a partir del lunes, si hay esa posibilidad, bienvenido sea, y si no a centrarnos en otros jugadores. Ahora hay que pensar en el partido de esta semana”.

Por último, en lo que a las decisiones arbitrales recientes respecta, Germán ha incidido en que no le gusta hablar de los árbitros porque “son humanos y se tienen que equivocar”, pero “casi todas las decisiones arbitrales nos están perjudicando y están cambiando el resultado. Al final el perjudicado es el jugador y el club”, recordando el caso de Simo, sobre el cual considera que “para expulsar a un jugador tiene que hacer algo más importante, y ahora no solo lo pierdes una semana, sino dos”. Con todo, “ahora nos está tocando todo en contra, lo mismo en las siguientes semanas nos beneficiamos de los errores arbitrales”, apostilla.