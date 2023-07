Los fichajes que guían el camino del Córdoba CF

Los esfuerzos están puestos en los despachos, además de la preparación que está realizando el vestuario blanquiverde sobre el césped de la Ciudad Deportiva. El Córdoba CF sigue inmerso en la confección de una plantilla que, actualmente, tan solo tiene 15 futbolistas en plantilla, 16 si contamos el caso de Canario. Por tanto, la dirección deportiva tiene mucho trabajo por delante, con hasta seis incorporaciones, como mínimo, que podría dar su particular pistoletazo de salida con Alberto Solis, movimiento que adelantó el periodista Ángel García y que, horas después, confirmó ABC Córdoba.

El Córdoba CF y su plan semanal: perfil bajo en el césped, trabajo intenso en los despachos

Esta incorporación dejaría cerrada la demarcación de mediapunta donde Kike Márquez se encuentra actualmente sin competencial. El jugador gaditano no tuvo una buena temporada en su debut con la zamarra blanquiverde, pero este año espera ser distinto. Después de unos meses donde su continuidad no estaba garantizada, el Córdoba CF sabe que un futbolista de la talla de Kike Márquez está muy codiciado en el mercado veraniego y podría significar el salto de calidad que necesita la entidad califal para alcanzar el objetivo, que no es otro que ascender a Segunda División, aunque, para ello, deben haber más movimientos.

Por el momento, Adrián Castellano también puede hacer las funciones tanto de central como de lateral izquierdo para hacerle la competencia a Calderón, por lo que la dirección deportiva quiere a un jugador que ocupe el carril diestro para medirse cara a cara con Carlos Albarrán por un puesto de titular. Con esta incorporación, la defensa estaría cerrada, aunque no se descartaría ocupar una ficha con un nuevo central. Por otro lado, la sala de máquinas del Córdoba CF se mantiene únicamente con Diarra, Álex Sala y Cristian Delgado, por lo que la escuadra blanquiverde necesita un perfil más creativo para el centro del campo.

En lo que respecta a la zona ofensiva parece estar más claro. El técnico Iván Ania necesita un extremo derecho que compita con Carracedo, mientras que el carril diestro se cerró con la incorporación de Adilson y la mediapunta hará lo propio con Alberto Solis, pero, sin embargo, la punta de lanza está más desértica con Antonio Casas como único delantero. Por ello, el Córdoba CF necesita fichar a un delantero que tenga el mismo potencial que el ariete rambleño, y tampoco se descarta, si el mercado así lo permite, incorporar a un tercer jugador en esta posición. En total: seis futbolistas sondeará en la ventana un Córdoba CF que, por el momento, no se remite a cifras.