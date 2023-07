El Córdoba CF y su plan semanal: perfil bajo en el césped, trabajo intenso en los despachos

Nueva semana en marcha. El Córdoba CF arrancó a primera hora de este lunes una jornada de entrenamientos en la Ciudad Deportiva, dentro de una planificación semanal que, en teoría, se avecina tranquila en lo meramente deportivo. Atrás quedaron ya los duelos ante el Sevilla FC y el Córdoba B, y no se atisba en los próximos días ningún otro choque amistoso para los de Iván Ania. El técnico trabaja con el desafío de seguir transmitiendo los conceptos que quiere para cuando empiece la campaña oficial, aunque aún con parte de su mirada puesta en las oficinas de El Arcángel, ya que el plantel debe aún realizar varias operaciones significativas, que otorgarán al preparador blanquiverde más y mejores recursos para la competición.

El mercado del Córdoba CF continúa con altibajos

Más

La plantilla completó la primera sesión de la tercera semana de entrenamientos, ya con Gudelj y Adilson completamente integrados en el grupo. Ambos jugadores no participaron en el partido frente al filial del pasado viernes por diversas molestias, por lo que Ania no quiso arriesgar, aunque ya entrenan con casi total normalidad. El que tampoco estuvo ese día, ni ha entrenado este lunes con el grupo, es Christian Delgado, aquejado de diversos problemas físicos. Igualmente, en el estadio sigue ejercitándose en solitario también Canario, el cual está apartado al no contar para el club. Con todo, según ha podido saber CORDÓPOLIS desde fuentes cercanas al jugador, el acuerdo para su rescisión está aún muy lejos, y se baraja, incluso, emprender acciones legales si el futbolista continúa sin trabajar con el resto de la escuadra blanquiverde porque, a su juicio, no está en las mismas condiciones que el resto de profesionales blanquiverdes.

Y así parece que continuará la semana para los cordobesistas, que desarrollarán otra práctica matutina el martes, mientras que el miércoles subirán la intensidad con doble sesión de mañana y tarde. El jueves se recuperará un único entrenamiento, mientras que el viernes habrá de nuevo jornada doble, antes de finalizar la semana con el entrenamiento sabatino en el estadio. Ya el domingo será jornada de descanso para la plantilla.

Trabajo de perfil bajo en el césped, que tendrá que tener su repercusión en los despachos, ya que se espera que se confirmen en las próximas semanas hasta seis nuevos fichajes, varios de ellos con el fin de reforzar la delantera y la mediapunta. Si nada se tuerce, varios deberían hacerse oficiales en las próximas horas, con el fin de que puedan llegar a punto al siguiente compromiso amistoso, que será ya el 5 de agosto frente al Sevilla Atlético.