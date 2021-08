¿La hora de Felipe Ramos?

Una vuelta esperada por todos los aficionados al Córdoba CF cual turrón en fiestas navideñas. La entidad blanquiverde reformó la portería después de no conseguir la regularidad óptima en esta posición a lo largo de la pasada temporada, aunque por el momento ha estado más que discreta en esta pretemporada. Primeramente y siendo el único que ha podido debutar entre los candidatos al primer equipo, Carlos Marín se lesionó debido a una sobrecarga en su primer partido con la elástica cordobesa ante el Linares Deportivo y ya no ha podido vestirse más de corto. De hecho, el arquero almeriense todavía se resiente de sus molestias y no podrá ser elegido por Germán Crespo para el siguiente amistoso, aunque la situación cambia si se mira el estado físico del que, a priori, llega con la vitola de posible titular. Felipe Ramos ya se ejercita con el resto de sus compañeros y podría jugar sus primeros minutos en el enfrentamiento que mide a los califas y al Extremadura UD el próximo jueves en el estadio El Arcángel.

Dicha portería levanta bastante ilusión entre la parcela blanquiverde después de ver el rendimiento de la pasada temporada. Tanto Isaac Becerra como Edu Frías no lograron asentarse en el puesto de titular y había dudas de su nivel, ya que tanto Juan Sabas como Pablo Alfaro alternaban a dichos guardametas, acumulando prácticamente los mismos minutos en una temporada donde el formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol no daba margen de error. De hecho, entre otras razones, el Córdoba descendió finalmente una categoría y la dirección deportiva ha reformado totalmente el vestuario, empezando por la portería. Sin embargo, las lesiones han hecho que el debut del que, a priori, es el titular indiscutible se retrase en demasía, aunque estos primeros minutos están muy próximos.

Todo apunta a que el guardameta Felipe Ramos tendrá sus primeros minutos como blanquiverde en el enfrentamiento ante el Extremadura UD de este próximo jueves en El Arcángel. El arquero madrileño llegó a principios del mercado veraniego tras rescindir su contrato con un San Sebastián de los Reyes que rozó con la punta de los dedos ascender a Segunda División con este profesional como portero titular. Sin embargo, el proyecto cordobesista le convenció y ahora tratará de promocionar a Primera RFEF con la elástica califa. Sin embargo, primero tendrá que prepararse y acumular minutos para conseguir así ritmo competitivo. Y es que éste se lesionó en los primeros entrenamientos y hasta ahora no ha estado en plenas condiciones para ejercitarse con el resto de sus compañeros. En la actualidad, y justo después de superar dichas molestias, Ramos está más que preparado para sumar sus primeros instantes bajo los palos del feudo ribereño, aunque sus antecesores también no le pondrán las cosas fáciles.

La portería blanquiverde se ha quedado prácticamente huérfana en los últimos amistosos de pretemporada. Al ver cómo sus dos guardametas del primer equipo estaban ausentes por sendas molestias, el técnico Germán Crespo ha confiado tanto en Jaylan Hankins como en Barea y ambos han cumplido a la perfección. El arquero gibraltareño ha sido el que más minutos ha cuajado debido a la corta edad del segundo y ha transmitido confianza y solvencia a la defensa califa, consolidándose como uno de los porteros del futuro para la entidad blanquiverde. Sin embargo, la recuperación de Felipe Ramos y la experiencia de Carlos Marín en esta categoría hacen que éste tenga un papel prioritario en el filial, mientras que el primer plantel estará a su alcance si ambos jugadores no estén en condiciones para vestirse de corto. Por tanto y si el entrenador nazarí lo considera oportuno, es la hora de Ramos.