El exjugador del Córdoba CF Deivid Rodríguez, condenado por violencia de género

Un nuevo caso de violencia de género vuelve a salpicar de lleno al fútbol español. Y en este caso, además, con pasado blanquiverde. Así es, ya que el exfutbolista canario Deivid Rodríguez, actual miembro de la dirección deportiva de la UD Las Palmas, entidad de LaLiga, ha sido condenado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de la capital grancanaria, en este caso debido a dos delitos en el ámbito de la violencia de género, uno de lesiones y otro de amenazas. Es más, tal y como ha adelantado el periódico La Provincia, el exjugador ha reconocido los hechos y ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, por lo que su sentencia ya es firme y contra ella no cabe ningún recurso.

Hay que recordar que Deivid, con pasado en clubes como Sevilla FC, Valladolid o la propia UD Las Palmas, tuvo una recordada etapa en el Córdoba CF entre 2014 y 2017. De hecho, el central llegó al club en el año del ascenso a Primera División, precisamente tras haber sido eliminado por el propio Córdoba CF en la eliminatoria final de promoción unos meses antes, es decir, aquella recordada hazaña en Las Palmas. En el club se mantuvo dos temporadas más tras el descenso a Segunda División, llegando incluso a portar el brazalete de capitán.

Según la información del diario canario, la resolución considera que queda probado que el exfutbolista acudió en la medianoche del pasado lunes, 11 de noviembre, al domicilio de una mujer con la que mantenía una relación, tras lo cual mantuvo una discusión. “Guiado por la intención de menoscabar la integridad física de la misma, comenzó a propinarle empujones y tirones de pelo, agarrándola por el cuello y mordiéndole en la cara y el hombro”, expone la sentencia, tal y como apunta el mencionado medio. Asimismo, le gritaba “hija de puta, que me escuches, que no he hecho nada”, tras lo que se dirigió a la cocina para coger un cuchillo y se fue a la habitación del bebé de su pareja, de apenas diez meses. “Te voy a matar hija de puta, si tú me hundes la vida te mato a ti, a tu padre y a tu hijo”, vociferó el exjugador, aunque finalmente la mujer consiguió que se marchara.

Sea como sea, Deivid Rodríguez ha sido condenado a una pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y 20 meses de privación del derecho de la tenencia y porte de armas. Igualmente, le ha sido prohibido acercarse a menos 500 metros de la víctima y de su hijo, además de comunicarse con ellos durante 20 meses. Dicha pena deberá cumplirla tanto por el delito de lesiones como el de amenazas, además de una indemnización de 350 euros.