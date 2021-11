Un especial 40º aniversario cordobesista

Lo que a toda peña le gustaría disfrutar en algún momento de su historia. Un grupo peñístico siempre es creado por gente apasionada, en este caso, a un equipo de fútbol que se reunía anteriormente para vivir todos juntos la pasión que genera el fútbol. Por ello, esa unión se refleja en una peña que, conforme va pasando el tiempo, va recogiendo a más adeptos por el camino. Si esto es capaz de alargarse en el tiempo, pues se puede ir sumando años, siendo aún más reconocible en el sector futbolístico y generando audiencia entre los seguidores del club. En el caso del Córdoba y tras el aniversario de Cordobamanía, la Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río ha presentado el cartel de su 40º aniversario en un acto que ha contado con la presencia de ilustres figuras del cordobesismo.

Este municipio castreño siempre ha tenido a este grupo peñístico que ha sido muy activo dentro del mundo cordobesista. Por ello, la Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río celebra este año su 40º aniversario en un evento de presentación que no ha faltado de nada. Esta asociación de aficionados blanquiverdes ha logrado que estén presentes protagonistas muy importantes en la historia de la entidad califal como Perico Campos, Pepe Escalante o Germán Crespo, mientras que también ha contado con la participación de Javier González Calvo, consejero delegado del club en la actualidad. En este acto, la peña ha presentado el cartel de su particular aniversario, además de distribuir una revista especial que con tal motivo ha editado el propio grupo y en la que los anteriores protagonistas mencionados más Pepe Escalante, Vicente del Bosque, Pepe Cabezuelo, representantes de Minoritarios, Rafael Campanero y Rodríguez Carretero han podido escribir.

Esta celebración ha sido abierta por Cristóbal Gálvez, presidente de la Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río, que ha explicado lo que significa para él y para el pueblo cordobés este evento. "Es un acto precioso, bonito y puramente cordobesista. Hay motivos más que de sobra para mostrar agradecimientos y gratitud. Estoy emocionado porque detrás de todo esto hay mucho trabajo y constancia. En este tiempo he tenido la ocasión de cultivar la relación con diferentes peñas y directivas del Córdoba CF", añade. Por otro lado y para cerrar este aniversario, Javier González Calvo ha tomado la palabra y ha agradecido lo que significa el cordobesismo para él a título personal, además de recalcar el trabajo que las peñas hacen por el club. "He estado pensando en qué palabras decir y lo primero que me ha venido a la cabeza es que por esto merece la pena venir a trabajar cada día. Yo estoy viviendo una situación en la que no han sido los dos mejores años de nuestra vida, pero es que el fútbol termina cuando acaba una temporada y empieza de nuevo con otra diferente. El Córdoba es algo más que donde juegue. A día de hoy me puedo sentir partícipe de algo muy bonito. Esto no es solo mi trabajo, ya es mi sentimiento", culmina.