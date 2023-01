A empezar el 2023 con tres puntos más

Año nuevo, vida nueva. El Córdoba CF afronta este año 2023 con la firme intención de volver al fútbol profesional, de volver a la Segunda División del fútbol español. Tras 365 días de ensueño, esta nueva entrada de año debe de servir para espantar los fantasmas que comenzaron a acechar a los blanquiverdes durante las dos últimas jornadas de competición. Dos derrotas que llegaron en el momento menos esperado, y que hicieron que el conjunto califal perdiera toda la rémora que cosechaba con respecto a sus perseguidores, aunque, aún, sigue ostentando el honor de ser el líder de la Primera RFEF.

Pablo Alfaro, el revulsivo del San Fernando

Ahora, para frenar esa mala dinámica y volver a la senda de la victoria, los pupilos de Germán Crespo deberán de visitar el Estadio Iberoamericano de San Fernando en busca de tres puntos vitales para mantener esta posición. Deberán de hacerlo en contra de todo pronóstico, pues varias son las dinámicas que se ciernen sobre el conjunto en estos momentos. En primer lugar, es la primera vez en la que Germán Crespo, al frente del Córdoba CF, pierde dos partidos ligueros consecutivos. Y, en segundo lugar, hay que tratar de romper la dinámica de la ausencia de Gudelj, puesto que siempre que el central serbio-neerlandés se ha ausentado del once inicial, los blanquiverdes han acabado perdiendo. Y, ante el San Fernando, cumplirá su último partido de sanción, al igual que Javi Flores, que serán las ausencias del cuadro cordobés.

Por ello, el propio Germán Crespo reconoció en rueda de prensa que la intención de su plantilla es la de “terminar bien la primera vuelta”, con dos últimos partidos -San Fernando y Real Balompédica Linense- con los que revertir la situación. Además, ha afirmado que el parón navideño le ha venido “bien para descansar” a la plantilla, aunque lo que quieren es “seguir compitiendo”. Por ello, el granadino ha alentado a sus muchachos a que se pongan “el mono de trabajo”, ya que es un duelo “donde tenemos que estar con la máxima concentración e intentar imponer nuestra calidad, como hemos hecho en varios partidos fuera de casa”.

Por otro lado, en lo referido al San Fernando, se trata de un conjunto en el que la irregularidad ha sido la tónica dominante durante esta primera parte de la competición. Los pupilos de Salva Ballesta, ya liderados por el excordobesista Pablo Alfaro, no han logrado encadenar dos triunfos consecutivos en lo que va de campeonato, lo que les ha llevado a ocupar la decimoséptima posición en la tabla, con cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas. A pesar de ello, se han apuntado triunfos de alta estima como ante el RC Deportivo de la Coruña en Riazor, aunque la dinámica final no es positiva, no logrando ganar en sus seis últimos duelos, constándole así el puesto al mencionado Salva Ballesta.

Por este cambio de entrenador, el conjunto isleño puede presentar una seria amenaza para el Córdoba CF. Los automatismos y lo visto hasta el momento por parte del San Fernando CD ya es parte del pasado y, con tanto tiempo para preparar su equipo, a buen seguro que Pablo Alfaro ha logrado dejar su impronta en la plantilla y se verá un equipo totalmente diferente a lo visto hasta el momento. Así, la emoción está servida en un Estadio Iberoamericano que espera una buena entrada, y al que el Córdoba CF irá con la firme intención de imponer su juego y sumar tres puntos fundamentales para empezar el 2023 con el mejor pie.