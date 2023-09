Dragisa Gudelj: “Estoy feliz viendo al equipo en el campo”

Un defensor que está en busca de ese nivel que tenía a lo largo del inicio de la temporada pasada, pero que sigue siendo uno de los jugadores referentes dentro de la categoría de bronce del fútbol español. El liderazgo que atesora Dragisa Gudelj en el cuadro blanquiverde es intachable. De hecho, el defensor serbio-neerlandés es el segundo capitán del Córdoba CF, tan solo por detrás de Kike Márquez y a pesar de que no está mostrando un rendimiento defensivo notable, se convirtió en un fijo en el once califal sea cual sea el entrenador desde que aterrizó en la capital cordobesa. Por ello y en la previa del encuentro ante el Alcoyano, el zaguero compareció ante los medios de comunicación y ha explicado que no ve actualmente una “minicrisis” en la institución cordobesista.

Por su parte, Gudelj ha destacado que la plantilla se encuentra “rallada”, pero no “triste” porque no consiguieron la victoria a pesar de que se merecieron “ganar”, y, además, quiere alejarse de esa “minicrisis” porque “es la cuarta jornada”. “Está claro que hay que hacer algo. Hay que mejorar detalles en ataque y en defensa. Los equipos crecen con las victorias y obviamente hay que sacar los puntos”, ha añadido un defensor que valora el rendimiento plasmado por sus chicos. “Estoy feliz viendo al equipo en el campo, disfrutando del juego y el plan del cuerpo técnico. Estamos de acuerdo con sus planteamientos. Si metes en la primera parte un gol igual acabas 3-0 o 3-1, como ocurrió en San Fernando”.

Mientras tanto, una de las dolencias más destacadas del Córdoba CF es el balón parado y lo sabe un Dragisa Gudelj que ha recalcado que en las faltas laterales “hay que estar más concentrados” porque “los detalles marcan los puntos”. “Si no marcas el rival se aprovecha, hay que ser más contundentes en los duelos y las vigilancias”, aunque también ha reconocido que hay una mente renovada. “Ya estamos concentrados en el próximo partido con buena energía. Nadie esperaba tres puntos de doce, pero el equipo hace la cosas bien por el juego, con ocasiones”, aunque “hay que mejorar detalles en defensa y ataque”.

Por otro lado, el defensa serbio-neerlandés portó el brazalete de capitán del conjunto blanquiverde en El Arcángel después de la ausencia de Kike Márquez y ha admitido que es un “orgullo muy grande”. “Es un club histórico y hacer algo así aquí es un orgullo. No necesito el brazalete para sentirme un líder en el grupo. Los capitanes que somos estamos apoyando al equipo y estamos orgullosos”. Asimismo, Gudelj ha explicado que se siente “cómodo” con cualquier central y ha subrayado el nivel de la defensa en el encuentro ante el Linares Deportivo. “El partido pasado estuvimos los 90 minutos bien en defensa, pero en la única ocasión peligrosa te hacen gol. Esto es el fútbol. Puedes tener 15 oportunidades, pero si no haces gol te puede pasar esto”.

En lo que respecta al rival, Dragisa Gudelj ha aseverado que el Alcoyano tendrá su objetivo, pero que el Córdoba CF tiene su “plan”. “Iremos con la misma idea que en los partidos anteriores. Sabemos que es un campo más pequeño y peor que el nuestro. Será un partido con muchos centros y juegos en las áreas, por lo que la concentración en los 90 minutos será clave para sacar los tres puntos”. Un defensor que ya casi se le ha “olvidado” lo sucedido y anuncia una visita al Hospital Universitario de Reina Sofía durante la próxima semana. “Quiero visitar a la gente que me atendió, y además visitaré a los niños ingresados en cardiología para darles una charla”, ha culminado.