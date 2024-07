Dragisa Gudelj anuncia su retirada del fútbol profesional

No hay nada más duro que una despedida, aunque los recuerdos siempre se preservarán en las mentes blanquiverdes. Dragisa Gudelj dice adiós a su pasión, adiós a su profesión, adiós a su sueño y adiós a su trayectoria y futuro prometedor. Lo intentó hasta el final, siempre con una sonrisa y con las ganas de hacer realidad lo que nadie pensaba que fuese posible. Pero, finalmente, la ciencia y la lógica han acabando imperando en la mente de un futbolista bravo que enfrentó a la muerte cara a cara, y que lo hizo defendiendo el escudo del Córdoba CF. Dragisa Gudelj, finalmente, no podrá seguir compitiendo profesionalmente, y se retira de forma oficial del mundo del fútbol.

Era la noticia que nadie quería oír, de la que nadie quería hablar, que nadie quería abordar. La situación del central serbio-neerlandés era bien conocida por todos. El 'águila' de El Arcángel sufrió un desmayo cardíaco y una muerte súbita sobre el terreno de juego de El Arcángel. Era el 26 de marzo del 2023, en un duelo entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol. El eterno '8' blanquiverde se desvanecía sobre el césped y las asistencias entraban con urgencia a socorrerle, teniendo que reanimarle y desplazándolo con premura hasta el hospital. Su vida no corría peligro, pero parecía que ese sería el fin de su carrera deportiva.

Nada más lejos de la realidad. En un acto heroico y valiente, el joven futbolista serbio-neerlandés optó por instalarse un DAI (Desfibrilador Automático Implantable) similar al que porta Eriksen para seguir con la práctica deportiva. Este dispositivo le mantendría con vida en caso de una nueva falla en su corazón, pero su voluntad era la de seguir jugando al fútbol. El Córdoba CF confió y ambos firmaron una extensión de su contrato hasta junio de 2025. Dragisa Gudelj reaparecería en los terrenos de juego el 14 de julio de 2023, y disputaría de nuevo su primer partido oficial tras su lesión el 27 de agosto del pasado año, en la jornada 1 de Primera RFEF ante la UD Ibiza.

El tiempo parecía no haber hecho mella en un Dragisa Gudelj imperial, que volvió con más fuerza que nunca para hacerse de nuevo con el control de la defensa, alzándose como uno de los jugadores más importantes del equipo, una vez más. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2023, en Melilla, su corazón volvería a fallar. El DAI entraría en juego para que Gudelj no perdiese la consciencia, pero era un nuevo aviso sobre el peligro que estaba corriendo. Sería, entonces, el último partido oficial de Dragisa Gudelj hasta el momento. Jugador y club llegarían a un acuerdo para establecer la baja médica del defensor hasta final de temporada.

Dragi Gudelj dice adiós

Siete meses después, y tras mucha especulación, Dragisa Gudelj volvió a salir a la palestra en la noche del domingo, 21 de julio de 2024. Lo haría solo, ante las cámaras, en un fondo negro y tan solo ataviado con un objeto: la camiseta que vestía en aquél trágico momento, el 26 de marzo de 2023. La zamarra blanca y verde en homenaje a la afición que utilizaba el Córdoba CF en aquél fatídico encuentro ante el Racing de Ferrol. Donde recordó toda su trayectoria, aunque comenzando por unas botas colgadas de apenas un hilo. De esos vídeos que uno se emociona sin ser aficionado a este deporte.

Finalmente, el serbio-neerlandés ha agradecido especialmente al Córdoba CF, a todos sus estamentos, e incluso a la ciudad. “Gracias por estar ahí conmigo desde el primer hasta el último día. La verdad que es difícil hablar de Córdoba porque siempre se me ponen los pelos de punta. Es el primer club que me ha dado la confianza y el cariño que necesitaba para crecer como jugador y como persona. He pasado momentos muy bonitos que siempre se me van a quedar en el corazón. El día 25 de marzo de 2023 pues perdí mi vida”.

Después de ponerse a llorar recordando aquel momento, el defensor siguió. “Gracias a Dios volví a nacer. Lo único que quería es volver a jugar a fútbol y enseñar a todos los aficionados que me quieren pues que siempre hay que seguir para adelante, incluso en un momento difícil de mi vida. Pude ponerme la camiseta del Córdoba CF de nuevo y fue un sentimiento increíble para mí. Estoy muy agradecido de tomar esta decisión porque puedo decir que me convertí en el capitán del Córdoba CF”.

Más tarde, el episodio de Melilla. “Mi corazón no podía dar más y esa es la realidad del momento. Lo he hablado con mi familia, amigos y los médicos. Hemos tomado la decisión de que voy a dejar el fútbol, que voy a dejar de ser jugador profesional de fútbol. Tampoco quiero estar triste porque es un mensaje positivo, de que la vida sigue. Siempre vamos a tener batallas fuertes y quiero dar las gracias a todo el mundo. Gracias a mi familia, amigos, gente del club, aficionados. Puedo decir que volví a nacer como un cordobés más y Córdoba siempre estará en mi corazón. No quiero que este mensaje sea negativo. Solamente decir que mi carrera me ha dejado momentos especiales, amistades muy bonitas. He dejado todo lo que puedo, pero no es posible. Hay que seguir en la vida y hay que ser positivo. Estoy seguro de que no es un adiós, sino que es un hasta pronto”.