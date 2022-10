Diarra, ambicioso y exigente: “Todavía falta para ver mi mejor versión”

Uno de los puntales en este arranque de competición del Córdoba CF está siendo, sin lugar a dudas, Youssouf Diarra. El centrocampista de Mali aterrizó en el club califa el pasado verano, aunque se ha erigido como una pieza clave en el esquema de Germán Crespo, sumando ya 749 minutos y ocho titularidades. El jugador se ha convertido en ese que da equilibrio en el centro del campo, siendo el arma más física del cuadro cordobesista en la creación de juego. Así, el propio jugador valora que se encuentra “bien” y que por “suerte” el técnico “está confiando en mí y no toca otra que seguir”. En efecto, aunque ha perdido peso ofensivo con respecto a su posición teóricamente natural, lo cierto es que se ha convertido en un integrante clave entre la zaga y la delantera.

El propio Diarra reconoce que aún le falta adaptarse “mucho más” a lo que le pide Crespo, y que “tanto Miguel (De las Cuevas) como Kike (Márquez) me ayudan bastante, ya que jugar de pivote o algo más atrás es nuevo para mí”, por lo que intenta “aprovechar los minutos al máximo”. Y es que todavía falta para ver “mi mejor versión”, asegura el centrocampista, quien recuerda que metió un gol aunque no ha tenido “muchos tiros de cara a puerta” y tiene que “mejorar también ahí”. Igualmente, sobre su adaptación a la ciudad, el futbolista resalta que no ha “salido mucho”, ya que está esperando a que vengan sus padres para “ir a ver la Mezquita con ellos”.

Sea como sea, no cabe duda que apunta de nuevo a titular para la visita del Talavera del próximo domingo, el cual “es el último clasificado pero esta categoría nos ha demostrado que no hay que confiarse”. Así, aunque han mirado “algo de ellos”, recientemente se confirmó el cambio de entrenador en el cuadro manchego, así que “no sabemos si van a venir con la misma planificación”.

Un adversario del que no tiene grato recuerdo Diarra, ya que “el año pasado, con Bilbao, perdimos los dos partidos y, de hecho, en casa nos confiamos y nos metieron en el último minuto. No hay que confiarse”, pues “en Primera RFEF todos los equipos te juegan, y hay minutos en los que tú dominas y otros en los que el rival domina”.