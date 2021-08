Simo y la teoría de la superación: “Hay que coger lo bueno y mejorar lo malo”

El comienzo del campeonato de liga está cada vez más próximo. Significa esto que la pretemporada, como es lógico, entra en su definitiva recta final. Ocurre con bastantes dudas todavía en torno al rendimiento del equipo, aunque el análisis está condicionado en casi todo momento por diversos factores. Uno es, sin ir más lejos, el permanente problema de las molestias físicas. Más allá de estos detalles, el Córdoba afronta en los próximos días de un período de preparación en el que suma una nueva derrota, esta vez ante el Recreativo Granada. Dicho resultado no es grato, como tampoco lo son a nivel global las sensaciones del encuentro, disputado el miércoles. Pero todavía existe margen de mejora y éste es el hecho esencial para los componentes del cuadro califal, que optan por mantener la tranquilidad. Así lo refleja, por ejemplo, Simo Bouzaidi, que resta importancia al marcador más reciente al tiempo que admite defectos.

Después del choque con el filial del conjunto nazarí, el extremo apostó por la teoría de la superación. Es la forma en que podría resumirse la idea habitual en estas fechas de que lo importante es continuar con el trabajo para lograr una progresión mayor antes de que los puntos se pongan en juego. “Todos sabíamos que era un gran equipo. Son chavales que son jóvenes y saben a lo que juega, hemos visto mucha calidad en el centro del campo. Pero es un partido de pretemporada y también venimos de entrenar, de hacer fuerza”, expuso el futbolista de origen marroquí pero natural de Olot. Apuntó el atacante, además, que “el campo estaba muy lento”, lo cual consideró que no debía servir de excusa, eso sí.

“Vamos a intentar mejorar en el aspecto defensivo, que nos cuesta mucho”, aseveró Simo para admitir que existen errores por corregir. En este sentido, no obvió que “el equipo no está completo porque, sobre todo, hay centrales que están tocados”. Así, el gerundense concluyó que ahora lo fundamental es “coger lo bueno y mejorar lo malo” que se observa en cada amistoso. Sea como fuere, mantuvo una línea autocrítica al ser cuestionado por la aparente debilidad del conjunto blanquiverde cuando no tiene la pelota en su poder. “Nos cuesta y también hay que trabajar esas cosas. Si es un déficit nuestro, hay que intentar no perder tantos balones y mejorar ese aspecto. Con eso ya estamos manos a la obra”, afirmó al respecto.

Por tanto, el pensamiento actual del Córdoba es cerrar la pretemporada con un triunfo para tomar impulso ante el inicio del curso. Con dicha perspectiva afronta el equipo de Germán Crespo el duelo del próximo domingo en Pozoblanco. “Nos queda un partido y vamos a ir a ganarlo e ir a la liga con buenas sensaciones. Espero que sea una gran temporada y que se cumpla el objetivo”, expresó. De cara al comienzo de la campaña 2021-22, a Simo se le preguntó tras el choque con el Recreativo Granada por el once. Más concretamente, por si se ve titular en el primer encuentro de liga. “Titular no hay nadie. Aquí, si no estás a un gran nivel, el de atrás te come”, aseguró antes de dejar clara su satisfacción por las oportunidades con que cuenta a lo largo del período de preparación. “Germán me ha dado mucha confianza, muchos minutos. Al míster tengo que agradecerle eso”, comentó.

A la mencionada confianza del preparador trata de responder el futbolista con buenas actuaciones, aunque no en cada partido puede estar a pleno rendimiento. “Creo que también estoy dando la talla. Intentaré generarle en la primera jornada la duda sobre el once”, zanjó acerca de la posibilidad de arrancar como titular. Preguntado de manera más directa acerca de sus menores prestaciones en los dos últimos duelos, el de Olot fue completamente sincero. “Vamos sumando minutos. No siempre voy a ser el Simo eléctrico. Siempre intento estar a mi mejor nivel, dar mi mejor juego, de descaro, de agilidad”, indicó para recordar que una línea de continuidad al 100% es muy difícil en cualquier caso. “También son campos pequeños y a mí me favorece mucho más, por ejemplo, El Arcángel. Yo voy a intentar dar siempre lo mejor de mí y cuando no pueda, otras cosas”, quiso finalizar.