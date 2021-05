A la espera de respuestas

¿Lo oyen? Es el silencio. Desde que el Córdoba bajara a Segunda RFEF hace 10 días, en el club blanquiverde se ha optado por la calma y el sosiego a la hora de tomar decisiones clave para el devenir de la entidad en lo deportivo. En el ojo del huracán está la dirección deportiva, encarnada en la figura de Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez 'Juanito', cuyo futuro está en el aire tras la consecución de los acontecimientos. Más allá de nombres que han salido a la palestra tanto en esa parcela como en el banquillo del Arcángel, la vida sigue igual, que diría aquel.

Y es que la plantilla continúa con su ritmo de entrenamientos a pesar de haberse acabado la competición tanto para el primer equipo como en el segundo. Así, Germán Crespo dirigirá las sesiones de esta semana al mando del Córdoba, jornadas que podrían prolongarse hasta finales del mes de mayo para acortar el plazo de vacaciones y reducir así el tiempo de inactividad física. Por cierto, que en dichas sesiones ha sido protagonista Samu Delgado, que sigue en su segundo proceso de recuperación tras la recaída sufrida hace unas semanas y se espera que el extremo manchego sea uno de los fijos en la próxima campaña.

Ese tipo de decisiones dependerá que la dirección deportiva continúe o no al frente tras el batacazo. Mientras que el Córdoba ya va conociendo sus rivales de la próxima temporada en la cuarta categoría -como el San Roque de Lepe o el Vélez malagueño-, desde la parcela deportiva se ha optado por los micrófonos apagados y que las decisiones sean calmadas con el fin de enmendar los errores cometidos -que no son pocos- y elegir al personal adecuado para devolver al cuadro blanquiverde a la tercera categoría. El efecto dominó pertinente aún no ha empezado: cuando se conozca a la dirección deportiva de la próxima campaña, se conocerá al nuevo entrenador más su pertinente cuerpo técnico y, por último a los jugadores que continuarán, se despedirán y se ficharán desde otros equipos. Por el momento, existen muchas preguntas, pero se sigue en guardia a la espera de acontecimientos que puedan ser respuestas.