El Córdoba CF renueva a Jaylan Hankins con ficha del primer equipo

Una renovación en busca de hacer crecer al futbolista. La entrada del Córdoba CF en el tercer escalón del fútbol español le permite, entre otras cosas, inscribir a un jugador más no sub 23 para en el caso de que existan tres porteros en la plantilla, por lo que la entidad blanquiverde no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha ascendido a Jaylan Hankins al equipo dirigido por Germán Crespo como sub 23. Así, el meta gibraltareño será arquero del primer plantel califal a todos los efectos y no podrá alternar con un filial que disputará esta temporada el Grupo X de Tercera RFEF tras no conseguir el ascenso a lo largo de la pasada campaña regular.

Así lo ha confirmado el Córdoba CF en un comunicado oficial expuesto en su página web y compartido a través de sus respectivas redes sociales. El guardameta gibraltareño había realizado una gran actuación bajo los palos del Córdoba B y su competencia con Lluis Tarrés le había hecho crecer, pero la posibilidad de poder ascender al primer equipo era una opción positiva para seguir desarrollando su potencial en territorio califa. El meta de tan solo 21 años ha renovado hasta 2023 y contará a partir de ahora con ficha en el vestuario dirigido por Germán Crespo, opción que permite la Primera RFEF.

En el propio escrito donde anunciaba dicha ampliación de su contrato, la entidad califal recalca la experiencia del jugador blanquiverde. “El guardameta, que es internacional con la selección sub 21 de Gibraltar, llegó el verano pasado para el filial blanquiverde y disputó ocho partidos. Jaylan, que cumplirá 22 años el próximo mes de noviembre, ha firmado su renovación con la entidad cordobesista hasta 2023. Desde el Córdoba CF queremos que Jaylan siga creciendo con nosotros y le deseamos una carrera llena de éxitos”, culmina.