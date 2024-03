El Córdoba CF, ante su propia historia y contra la de todos

Es claramente el gran rival a batir. Aún no es el líder de la categoría, pero innegablemente no hay nadie más en forma actualmente que el Córdoba CF, que logró este sábado una victoria de muchísimo prestigio al imponerse nada menos que al CD Castellón, el rival más sólido del Grupo II, en un choque frenético y que pudo caer para cualquiera de los dos lados. Se veían las caras los dos planteles con más opciones a día de hoy de pugnar por ese ascenso directo, y lo cierto es que el duelo no defraudó en absoluto. Los de Iván Ania dominaron la contienda en su mayor parte gracias al tanto inicial de Antonio Casas, y luego tuvieron que reponerse a la reacción valenciana, que remontó y se puso por delante en la recta final del encuentro. Pero la fe de los cordobesistas, guiados por más de medio millar de aficionados en las gradas de Castalia, obró el milagro final, con dos tantos en el tiempo de descuento para desatar el delirio total.

De este modo, el Córdoba CF se hizo con tres puntos que sirven para seguir escribiendo su propia historia en letras doradas, además de poner contra las cuerdas, la del resto. No fue un triunfo cualquiera, ya que los blanquiverdes vencieron donde nadie más lo había hecho antes. En efecto, el Castellón llegaba a la cita con un balance casi inmaculado de doce victorias y un solo empate ante su público en lo que va de curso. Otros equipos aspirantes a la zona alta como Antequera, Málaga CF o Algeciras ya habían caído previamente en dicho recinto, mientras que el Ceuta era el único hasta la fecha que había conseguido rascar algo positivo de allí, con un empate a dos.

Hasta que el Córdoba CF obró la hazaña, para que la hubo que sufrir mucho, ya que fue Simo en el minuto 94 el que acabó desatando la locura total de los aficionados desplazados. Es más, hay que puntualizar este mismo jugador salvó una acción clara minutos antes y que hubiera supuesto seguramente la sentencia a favor del Castellón. Un choque, además, como dato anecdótico, en el que los califas estrenaron la nueva equipación con la marca CCF confeccionada especialmente para dicho partido, y donde se cumplió una vez más el talismán, dado que nunca han perdido ante el Castellón jugando con ropa de una marca propia.

Igualmente, según los datos de @laligaennumeros, el Córdoba CF no vencía en casa del líder de su liga desde la temporada 2018, cuando se impuso por 1-2 al Rayo Vallecano. En aquel caso, también fue con remontada y el curso acabó con una salvación para la historia. La misma que este año quieren escribir los cordobeses, pero de vuelta al fútbol profesional.