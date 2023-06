El Córdoba CF promociona a Cristian Delgado y Lluís Tarrés al primer equipo

Una noticia que no por ser oficiosa no sorprende merced a lo visto en los últimos años. El Córdoba CF ha comunicado cuál es la situación contractual de la totalidad de la plantilla para el próximo 30 de junio. Mucho más tarde que la mayoría de los equipos que lo han realizado en Primera RFEF, pero, al menos, ha dejado claro qué jugadores no continuarán en el club de cara a la próxima temporada y, sobre todo, qué dos futbolistas promocionarán al primer equipo. De hecho, la entidad blanquiverde ha confirmado el secreto a voces: Cristian Delgado y Lluís Tarrés estarán a todos los efectos bajo el mando del técnico Iván Ania.

Por un lado, el guardameta Lluís Tarrés ha demostrado un gran nivel a lo largo de la pasada temporada en Tercera RFEF y es uno de los jugadores con más proyección, aunque su puesto lo ha ido alternando con un Eric Ruiz que, por el momento y de cara a la próxima campaña, será el guardameta titular del filial en el quinto escalón del fútbol español. Aun así, el desempeño del arquero catalán le ha servido para promocionar al primer equipo igual que un Cristian Delgado que ha sostenido el centro del campo del conjunto dirigido por Diego Caro y su nivel lo ha ido demostrando en las últimas dos temporadas defendiendo la elástica del plantel dependiente del Córdoba CF. Ahora, y ambos con ficha sub 23, estarán a disposición del técnico Iván Ania a partir de la pretemporada.

Aun así, los únicos movimientos que ha oficializado el Córdoba CF han sido estos más una baja que parecía lógica visto las pocas oportunidades que ha tenido el futbolista en territorio cordobés. La entidad blanquiverde ha ejecutado una cláusula contractual que resuelve la vinculación de un Ramón Bueno que ha estado defendiendo los colores del Fuenlabrada durante la segunda vuelta en calidad de cedido y que se une a los 13 jugadores que terminan contrato, aunque no todos ellos se marcharán de la disciplina califal. Hasta el momento, únicamente Alberto Jiménez y Dragisa Gudelj tienen la intención de continuar y se unirían a Carlos Marín, Calderón, Canario, Simo, Kike Márquez, Antonio Casas, Diarra y Carracedo como jugadores que, actualmente, mantienen vinculación en vigor, pero, además, no garantiza su continuidad.