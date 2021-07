El Córdoba 2021-22 se pone en marcha

La nueva temporada se acerca y la ilusión retorna con los movimientos que está realizando el club. Y es que el Córdoba CF tiene el duro trabajo de volver a fidelizar a una afición que ha acabado muy dolida con los resultados que cosecharon los jugadores que defendían la elástica blanquiverde a lo largo de la pasada campaña. De hecho, la entidad califa acabó descendiendo a la cuarta categoría del fútbol español tras un curso donde los hinchas no pudieron ocupar su asiento con asiduidad debido a la irrupción de la Covid-19, además que la poca regularidad en cuanto a sensaciones se refiere tampoco florecía una ilusión relevante entre sus fieles. Por ello, la directiva debe recobrar este sentimiento lo antes posible y las incorporaciones son el mejor elemento para ello, aunque la captación de socios también requiere de otro aspecto muy importante. La campaña de abonados será presentada el próximo 12 de julio donde los aficionados esperan una importante rebaja a la hora de renovar su vinculación después de todo lo ocurrido durante la pasada temporada.

Una ampliación del sentimiento que cada uno decidirá si es conveniente o no y más después de los condicionantes económicos que ha dejado consigo la pandemia. Aun así, la entidad blanquiverde, tal y como dijo Javier González Calvo, consejero delegado, hace unas semanas, apostará por una campaña agresiva para los que decidan renovar su compromiso con el Córdoba CF, aunque no será gratuita como el caso de Villarreal o Alavés, entre otros. En cambio, el club califa tiene esperanza en que gran parte de sus fieles sigan a lo largo de la próxima campaña y que se mantengan los más de 7.000 socios que ya confiaron en el equipo a pesar de que la pandemia estaba en su punto álgido. Por otro lado, la dirección deportiva también está haciendo que la ilusión aparezca de forma más prolongada. De hecho, la confección de la primera plantilla, por el momento, está siendo más que aceptable, incorporando a futbolistas que han participado en el play off de ascenso a Segunda División o en la propia categoría de plata a lo largo del curso pasado. Sin embargo, el verdadero nivel lo deberán demostrar en el césped y ya hay fecha para que se puedan vestir de corto tanto en entrenamientos como en un amistoso.

Y es que los jugadores afrontan una nueva temporada tras lo ocurrido con la reorganización por parte de la Real Federación Española de Fútbol de todas las categorías más modestas de este deporte a nivel nacional. Por ello, la fecha de inicio de campaña regular vuelve a su formato original y comenzará a partir del fin de semana del 4 de septiembre. Gracias a esto, las pretemporadas deben empezar en las próximas semanas y el Córdoba CF ya ha decidido cuándo volverán sus futbolistas. Tal y como adelantó el periodista Nacho Serrano en PTV Córdoba, los profesionales dirigidos por Germán Crespo están citados para el próximo 19 de julio, una vez realizados todos los reconocimientos médicos pertinentes. Un total de seis semanas de planificación deportiva para que todos estos jugadores lleguen a la primera jornada liguera con un tono físico adecuado, aunque las sesiones diarias no serán lo único que utilicen para ganar carga de trabajo.

El Córdoba CF ya tiene fijado su primer amistoso de la pretemporada, ya que se enfrentará al Salerm Puente Genil el próximo 30 de julio en el Estadio Municipal Manuel Polinario. Un encuentro anunciado por el propio equipo pontano y donde el cuadro blanquiverde tendrá la oportunidad de ver a todas sus incorporaciones en acción. Además, el club califal ha anunciado que el técnico Germán Crespo tendrá a su disposición para el próximo curso a Edu Frías y Felipe Ramos como porteros; José Cruz, Ekaitz Jiménez, José Ruiz, Carlos Puga y Bernardo Cruz en la línea defensiva; Alejandro Viedma, Toni Arranz, Javi Flores, Luismi Redondo, Samu Delgado y Nahuel Arroyo en el centro del campo; mientras que Willy Ledesma es el único ariete en la actualidad. Un plantel que tiene todos los ingredientes para hacer un buen papel en Segunda RFEF, aunque el verde lo acabará dictaminando o no.