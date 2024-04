El Córdoba CF y una polémica con la RFEF: una negación y un golpe de calor

En lo meramente deportivo, el Córdoba CF protagonizó frente al CD Alcoyano uno de los peores encuentros que se recuerdan a lo largo de esta temporada, concretamente en El Arcángel, ya que los de Iván Ania no estuvieron fluidos en ningún momento y, ciertamente, pese a dominar por tramos en la posesión, la insistencia ofensiva y la claridad en los últimos metros estuvo lejos de los mejores días. Todo ello desembocó en una dolorosa derrota que aleja y mucho a los cordobeses del ascenso directo. Bien es cierto que hay que decir que el juego del equipo estuvo influido por las temperaturas de la ciudad en esos momentos, aunque para el resultado no es excusa, ya que el calor lo padecieron ambos planteles de igual forma. Eso sí, el contexto del mismo sí que debe servir como un toque de atención para la Real Federación Española de Fútbol, ya no solo por la propia salud de los jugadores implicados, sino igualmente para los aficionados.

Ya el propio Iván Ania reconoció en la rueda de prensa previa el partido que el club, en conformidad con el San Fernando, ya trató de solicitar la pausa para la hidratación en ese encuentro, aunque la RFEF rechazó la petición, pues “decían que no había temperatura necesaria”. Y para este sábado, asimismo, se pidió que el choque se retrasara más allá de las 16:00, momento de mayor calor en todo el día en la ciudad, aunque el órgano federativo tampoco dio su visto bueno al cambio. Todo ello afectó notablemente al partido, comenzando por la grada, ya que centenares de aficionados tuvieron que permanecer de pie durante todo el encuentro para evitar estar más de una hora y media frente al sol en su punto más alto, en gran medida en las zonas de preferencia y algunas de los fondos.

Córdoba alcanzó cerca de los 30 grados este sábado y eso lo sufrieron en primera persona todos los que acudieron al partido. Es más, Adrián Lapeña tuvo que ser sustituido al poco de iniciarse la segunda mitad, según el técnico cordobesista, debido a que sufrió “un golpe de calor”. Y es que “el problema es que pedimos el cambio de horario, y no se nos concedió, pedimos el parón del agua y hubo que llamar a todas las instituciones cuando lo queríamos los dos equipos. Ya nos pasó el día de San Fernando. Si solo nos fijamos en el termómetro, a lo mejor no da los grados que se requieren para que haya ese parón, pero si lo piden los dos equipos es por algo, y la sensación térmica de hoy era muy alta. El cambio de Lapeña es porque en el descanso se empieza a sentir mal y me avisa, él dijo que podía seguir, pero al final le tuvimos que cambiar y perder una ventana”.

Afortunadamente no hubo mayores incidencias en el resto del encuentro, aunque debe ser una llamada para el futuro. Es más, el Córdoba CF tienen aún dos encuentros fijados en el calendario para disputarse a las 16:00, uno en El Arcángel frente al Málaga el domingo 28 de abril y otro en Granada frente al filial nazarí el 5 de mayo. De momento, el técnico cordobesista ya ha admitido que se ha solicitado el cambio de horario para el choque con los malagueños, por lo que el club está a la espera de una respuesta.