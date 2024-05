El Córdoba CF, ante un 'play off' ocho años después

Córdoba vuelve a estar enfocada en el fútbol, cosa que no sucedía en los últimos años. Y es que el balompié siempre ha sido el deporte predilecto para una sociedad califal que ha podido disfrutar de que los mejores jugadores del mundo e incluso de la historia hayan pisado el césped de El Arcángel, pero en anteriores temporadas esto no ha sido así. De hecho, el Córdoba CF estuvo cerca de desaparecer, siendo intervenido judicialmente y comprado por el fondo de inversión Infinity. Ahora y después de consolidar el proyecto tanto a nivel deportivo como económicamente, la propiedad bareiní disputará su primer play off a Segunda División.

Y es que puede ser algo normal para los nuevos integrantes de las oficinas de El Arcángel, sobre todo para un Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, que incluso logró clasificar al Granada CF para una Europa League, pero para los cordobesistas no es tan usual. De hecho, los blanquiverdes no disputan una promoción de ascenso de categoría desde hace ocho años cuando, justo después de descender la temporada anterior, los chicos dirigidos, en aquel entonces, por José Luis Oltra lograron llegar con opciones de retornar a Primera División, pero fueron apeados en primera ronda después de una eliminatoria donde el colegiado no decretó un penalti claro a Fidel que podría haber significado el pase a la final por parte de los cordobeses.

Sin embargo, esto no sucedió y el Girona FC, desde entonces, ha tenido un camino muy distinto al del Córdoba CF, llegando, incluso, a pelear por la primera posición de LaLiga, mientras que los blanquiverdes han ido vagando por las categorías no profesionales del fútbol español, cayendo, incluso, hasta la nueva Segunda RFEF donde ascendió muy rápido y por la vía directa. En su primera participación en Primera RFEF, el cuadro califal se quedó cerca de la promoción, pero un final de temporada horroroso hizo que la desazón y la apatía se apoderasen de unos aficionados que poco a poco han ido comprando el discurso de la actual plantilla.

La actualidad ha cambiado mucho. Lo que antes parecía un desapego increíble que no podía solucionarse con nada, ahora es ilusión y ganas de ir al estadio o incluso a Ponferrada. Y es que el Córdoba CF disputará un play off ocho años después y lo hará para volver al fútbol profesional. Los balcones cordobeses se han llenado de blanquiverde, no hay otro tema de conversación entre los vecinos y ahora muchos preguntan cuándo será la posible final. Pero antes, los de Iván Ania tendrán que mostrar todo su potencial ante una rocosa Ponferradina que recibirá a los califas el próximo domingo.