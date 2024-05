Córdoba se engalana de blanquiverde para el 'play off'

Ya se respira ambiente de días grandes de fútbol en Córdoba. Está en juego la vuelta al fútbol profesional, el regreso a Segunda División, tras media década vagando por el tercer y cuarto escalón del fútbol español. El objetivo que se marcó el Córdoba CF hace ya cinco años está más cerca que nunca, y por ello, desde la entidad se ha buscado que la ciudad y el cordobesismo respondan como ha sido siempre costumbre en las grandes citas del equipo referencia. Los blanquiverdes, cuyo rival será la Ponferradina en la ida del play off, quieren que sus colores se sientan por todos los rincones de Córdoba y, por ello, han lanzado un particular concurso.

Todo comenzó por una actividad promovida por la flamante agrupación de Peñas Oficiales del Córdoba CF. Mediante un post publicado en redes sociales, los peñistas instaron a los cordobesistas de la ciudad a decorar sus balcones con banderas y atavíos del club blanquiverde. Esta propuesta, que tuvo muy buena acogida entre la afición, ha sido recogida por el propio club, que ha propuesto un concurso para “fomentar el espíritu cordobesista decorando balcones, rejas, terrazas o patios con la bandera, camiseta bufanda o cualquier otro elemento identificativo del Córdoba CF”.

De esta manera, todos aquellos que puedan participar, podrán hacerlo desde el lunes 27 de mayo, hasta que finalice la participación del Córdoba CF en play off, y la mecánica será sencilla: decorar el balcón, reja, terraza o patio; fotografiarlo; subir la fotografía a una red social (Twitter, Facebook, Tiktok o Instagram) usando el hashtag #BalconesCordobesistas, y asegurarse de que la publicación es pública y no está en un perfil privado. El jurado, formado por peñistas y representantes del club, tendrá en cuenta la originalidad y creatividad de la decoración, la calidad y estética de la fotografía o el vídeo, así como la cantidad de interacciones (me gusta, comentarios, compartidos) que la publicación reciba en redes sociales. Se repartirán tres premios: el ganador obtendrá un carnet de abonado para la temporada 2024-25; el segundo recibirá una camiseta oficial de la primera equipación de la próxima temporada; y el tercer clasificado recibirá un pack de bufanda y balón del club.

La fan zone carbura para la semifinal

Por otro lado, el Córdoba CF sigue trabajando para tener a punto la fan zone que se instalará en El Arenal, junto al estadio, de cara a las eliminatorias de ascenso a Segunda División. Ya se pudo ver en El Arcángel cómo el club promocionaba este espacio para la vuelta, a disputar en Córdoba. Dicho cartel, se anunciaban para la fan zone bebidas, foodtrucks, hamburguesas, futbolín humano y un DJ y speaker que amenizará el espacio. Cabe recordar que esta vuelta está fijada para disputarse el fin de semana del 8 o 9 de junio, con un horario aún por confirmar.

Por otro lado, fuentes del club aseguran a Cordópolis que desde la entidad se sigue trabajando para poder colocar esta fan zone también para los partidos que el Córdoba CF juegue fuera de casa, comenzando con el encuentro de este mismo fin de semana en Ponferrada. Sin embargo, la burocracia y ciertos permisos impiden hasta el momento la organización de este espacio -que esperaba contar con las pantallas gigantes para presenciar el partido-, por lo que, a día de hoy, parece lejana la opción. En caso de que finalmente se le diera luz verde al club para poder instalarla, se anunciaría a lo largo de la semana.