Valenzuela: “El fútbol es un hijo de puta, no ha podido ser más malo con nosotros”

Emocionado, sincero y agradecido. De tal forma se muestra en el adiós quien hasta el momento fuera una de las piedras angulares del proyecto de Infinity -y esto es Unión Futbolística Cordobesa (UFC), y viceversa- en el Córdoba desde diciembre de 2019. Se trata de Miguel Valenzuela, que desde este miércoles deja de ser, ya oficialmente, director general deportivo de la entidad. El adiós del sevillano, que fuera un secreto a voces desde alguna semana atrás, se produce por decisión propia y no del club. O de otro modo dicho, no es una destitución sino la admisión de una petición reiterada de dimisión por su parte. “Creo que hay que actuar con coherencia en la vida y por eso creo que me corresponde pedir perdón, irme a mi casa y lamentarlo profundamente”, es el inicio de una despedida complicada y con rostros largos. Pero en la que no ha faltado, desde luego, un repaso a las distintas circunstancias de la campaña 2020-21.

Frustración y tristeza por el fracaso del primer equipo

“Mis sentimientos se quedan para mí en los últimos meses. Los resultados en el primer equipo no han salido, pero no ha sido por falta de ilusión. Todo lo que ha estado en nuestras manos lo hemos intentado para que el proyecto saliera bien. Tengo que dejarlo porque los resultados en el primer equipo no han salido”.

Cúmulo de circunstancias, una el bajo rendimiento del plantel

“No ha sido una sola circunstancia. Los proyectos como estos son proyectos en los que hay que confiar en los equipos humanos. Básicamente, el equipo no ha rendido al nivel que sus jugadores han demostrado en años anteriores. Después hay matices, como lesiones. Eso está informado en el club. Es muy difícil que pueda decir todo, los motivos reales, por los que la primera plantilla no ha rendido. En el club está diagnosticado, el rendimiento no es el esperado y así se lo he dicho esta mañana a los jugadores”.

¿Fue errónea la continuidad de Juan Sabas?

“Haciendo una lectura a posteriori, evidentemente, pero sería ser injusto con Juan Sabas. Nosotros aquello lo sopesamos y decidimos que en aquel momento, en todo entendimos, lo mejor era que se le diera la oportunidad que le quitó la competición. Yo sé que con la experiencia de Sabas y con el vestuario que teníamos se iba sobrado para conseguir el objetivo”.

Fallo principal: la ambición cortoplacista

“Mi error ha sido la parcela deportiva. Sería injusto calificar todo el trabajo por el resultado del primer equipo. El mayor error que he cometido es que cuando me senté a hacer el balance tuve que decir algo que sabíamos y no dije públicamente. En un club en caída libre hay un período de estabilización. La realidad es igual que cuando compras una casa en ruinas. Ése ha sido mi mayor error. Lamentablemente, el equipo necesita un período de estabilización y a partir de ahí crecer. No lo dije y lo lamento profundamente. Quizá vendimos demasiada ilusión y me dejé llevar por el corazón. Vi la pretemporada, vi los entrenamientos. Y dije que teníamos la mejor plantilla de Segunda B y es lo que pensaba en ese momento. Me propusieron un proyecto sostenible. Por tanto, necesitamos tiempo. Este proyecto necesita tiempo y paciencia, que el Córdoba está en una situación muy complicada. Lo tiene que hacer en manos de gente muy profesional y honesta”.

Profesionalidad del consejo de administración

“Sólo me ha dolido una cosa: que mi sueldo es desorbitado. Los propietarios creen en el proyecto. Desde que vinieron aquí, los contratos altos se acabaron definitivamente. El Córdoba está en manos de gente muy profesional y muy honesta. Continuidad, paciencia y creer. Quién diría que el primer equipo iba a tener el rendimiento que ha tenido. Tan sólo Alberto del Moral ha estado bien, pero todos vosotros coincidisteis en que era una plantilla indicada para el ascenso. Al final no ha salido porque el fútbol es un hijo de puta de mucho cuidado. El fútbol no ha podido ser más malo con nosotros. Que yo me tenga que ir por unos resultados es tremendamente injusto. Me voy a mi casa a intentar superarlo”.

Defensa de Pablo Alfaro

“Pablo Alfaro es un magnífico profesional. Los resultados no llegan y teníamos que tomar decisiones. Son profesionales como la copa de un pino. Llegaba el domingo y el equipo no estaba. Los futbolistas no terminaban de dar el 100 %. El equipo se metió arriba pero se nos cayó. Teníamos que darle a Germán (Crespo) todo, la responsabilidad de tener que intentar meter al equipo entre los dos primeros. Nosotros lo valoramos todo. No tenía experiencia en Segunda División B. Todo se cuantifica, se estudia”.

Mercado de invierno: sólo se salva Nahuel

“Nahuel ha dado un alto nivel competitivo, pero evidentemente Sidibé y Ródenas no. No deben ser jugadores demasiado importantes en una plantilla. A Sidibé le ha pasado lo que le pasa a todos los futbolistas, cuando la dinámica del equipo es así es muy difícil. Sinceramente, no me siento víctima de nada y tampoco tengo que justificar el fracaso, que es evidente y por eso me voy. Es culpa de la propia dinámica”.

Sobre la confección de la plantilla

“Subliminalmente lo he dicho. Ese día tenía que haber dicho que necesitaba este proyecto dos o tres años para que saliera. Yo no tengo nada que reprocharle a ninguno. Después ellos lo han intentado y no lo han conseguido. Todos entendíamos que había contratos que había que cumplir porque los había exigentes a nivel económico. Nuestro objetivo era rejuvenecer el equipo, meter músculo. Son circunstancias que las asumimos, no se puede dilapidar nada.

Acerca de la primera dimisión

“Juan (Juanito) y yo pusimos nuestro cargo a disposición el día del Murcia. Nunca pensé que fuéramos a quedar entre los dos primeros en la segunda fase”.

El fichaje fallido de Berto González

“Berto tenía una cosa y es que cubría dos posiciones, que tenía gol. Hubiese sido un buen puntal para el club, pero visto lo visto, al final hubiera tenido un rendimiento mediocre. No creo que haya sido nada deportivo. No es incidir en mi error. No han dado un buen nivel y la no llegada de Berto no hubiera sido nociva”.

Mensaje al entorno: paciencia con el proyecto

“Estoy absolutamente seguro de que en las manos en que está el club son las mejores manos en las que puede estar el Córdoba. Javier (González Calvo) y Adrián (Fernández-Romero) son dos profesionales Top. Tienen en su cabeza el concepto de una empresa moderna y necesitan tiempo y paciencia. O es un proyecto de la ciudad al completo o las dificultades serán mayores. Es imposible encontrarse profesionales más sobrados y que se jueguen más en este proyecto. Fundamentalmente, su honradez y sus conocimientos”.

El filial como punta de lanza

“A día de hoy los jugadores del filial son un patrimonio del club. Reconozco que no soy objetivo. Cada año no se puede hacer un proyecto. Quizá los entrenadores se han quedado más por mí. Me costó un mundo despedir a Sabas. Hemos cometido errores, sin duda alguna. A veces no hemos tenido más remedio que cometerlos”.

La problemática del formato competitivo

“El Córdoba no tenía 21 jugadores sino 29. Era un aspecto diferenciador. No hemos tenido una competición normal en ningún sentido, teníamos que estar arriba sí o sí. Había jugadores de más de 30 años que necesitaban 10 o 12 partidos para estar al nivel. Si hubiera 40 partidos, se hubiera gestionado de forma diferente. A nivel de cantera, teníamos planificado evaluar en la segunda vuelta, pero se tuvo que cambiar todo. Creo que este fútbol es tan injusto, nos ha castigado de manera tan brutal, dolorosa. ¿No nos va a soplar nunca el viento a favor? Nunca he sentido tanto dolor como el día del Betis (Deportivo)”.

Confianza absoluta en los gestores

“Estáis en las mejores manos. No tenéis ni idea de lo que me cuesta hacer esto. Daría la vida por seguir con ellos. Nunca me he sentido tan respetado y querido. No vendo ninguna burra, no soy un mentiroso ni venía a llevarme el dinero. Venía aquí con toda la ilusión. Son gente honesta y cualificada. Córdoba lo tiene todo. No he podido disfrutar de esta afición porque me ha tocado el Covid, pero sé lo que es la afición del Córdoba”.