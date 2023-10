El Córdoba CF, a por su mejor racha del último año

Lo que ha pasado en el último año es más que remarcable. El Córdoba CF ha estado en plena montaña rusa desde que descendió a Segunda División B en la temporada 2018-19, tanto en el apartado deportivo como en lo que ha ido sucediendo en las oficinas de El Arcángel. Aun así, en la actualidad no todo es negativo a pesar de que el rendimiento de la plantilla dirigida por Iván Ania no ha sido el deseado, ya que la escuadra blanquiverde puede entrar en una dinámica positiva en cuanto a resultados se refiere si doblega al Mérida este sábado en El Arcángel ante su afición.

Y es que en el Córdoba CF han vuelto a aparecer los fantasmas tras la derrota frente al Algeciras CF. Es cierto que los errores arbitrales pesan, y más cuando el colegiado anuló un gol por fuera de juego cuando el jugador blanquiverde se encontraba en posición legal en la recta final del encuentro, pero no es excusa cuando el juego no fue óptimo sobre territorio gaditano. Aun así, las victorias ante Alcoyano y Recreativo Granada dejan un panorama esperanzador no antes visto en los últimos meses, desde que el conjunto califal cayó en picado desde el pasado mes de noviembre.

Una depresión que fue consolidándose el tiempo. Por aquel tiempo, el cuadro dirigido por Germán Crespo tan solo habían conocido la derrota en dos ocasiones -una de ellas en la Copa del Rey frente al Cacereño-, por lo que el objetivo se consolidó en un ascenso directo que no terminó llegando, ni siquiera el play off, ya que el Córdoba CF, desde el encuentro ante el Pontevedra, venció en solo tres citas regulares de las últimas 22, por lo que acabó cayendo hasta la mitad de la tabla clasificatoria del Grupo I de Primera RFEF. Sin embargo y en la actualidad, los pupilos de Iván Ania pueden retornar a una mini senda positiva de vencer al plantel emeritense.

El conjunto blanquiverde puede conseguir nueve de los últimos doce puntos, entrando así en la lucha por la última plaza que da derecho a la disputa del play off de ascenso a Segunda División. De hecho, esta dinámica no se ha visto por las oficinas de El Arcángel desde el pasado año, cuando el Córdoba CF venció a Linares, Badajoz y Pontevedra, además de empatar frente al Deportivo de La Coruña y perder posteriormente ante la AD Alcorcón durante el pasado mes de noviembre, por lo que, de ganar los dos siguientes partidos, superaría esta racha, aunque, en primera instancia, debe doblegar al Mérida este sábado en El Arcángel para seguir creciendo conforme los partidos siguen sucediéndose.