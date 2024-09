El Córdoba CF y su limitado papel en el mercado: “Creo que lo hemos resuelto bastante bien”

Las cosas del fútbol profesional. No ha podido ser hasta principios de septiembre, con tres jornadas de competición ya jugadas, cuando se ha hecho finalmente balance del mercado de fichajes, que finalizó hace escasos días con diversas cuestiones que han afectado al Córdoba CF, tanto para bien como para mal. Con todo, Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, y Juanito, director deportivo, han comparecido en sala de prensa para desentrañar el papel del conjunto blanquiverde en este periodo de incorporaciones. “Pongamos los pies en el suelo y hablemos de la realidad”, ha comenzado el dirigente, que reconoce ser “consciente del pesimismo o la negatividad que hay fuera”, pues lo del Elche “fue un partido horroroso, nos pintaron la cara”, pero “quedan 39 jornadas”.

Igualmente, ha puntualizado que “hace 73 días estábamos fuera del fútbol profesional, dos años antes en Segunda RFEF, cinco años antes, el club estaba a punto de desaparecer, y no desapareció porque unos señores de Baréin han puesto a lo largo de estos cinco años 25 millones de euros”.

Sobre la capacidad del Córdoba CF para actuar, Monterrubio ha insistido que “probablemente sea la liga de Segunda División más difícil de la historia”, lo cual “influye en el mercado de fichajes que hemos tenido”, además de que “hemos llegado un mes tarde, junto con el Málaga, hemos tenido menos recursos que la mayoría de equipos y menos tiempo”, aunque considera que han resuelto la situación “bastante bien”.

Sobre la plantilla confeccionado, el CEO ha hecho hincapié en que la idea era tener “un equipo joven”, siendo actualmente “el segundo equipo más joven de la categoría, solo superado por el Mirandés, que lleva cinco o seis temporadas en Segunda”. Además, especifica que desde la dirección deportiva no se mira a jugadores que “están al final de su carrera, no queremos jugadores que vengan a retirarse al Córdoba CF. Solo sería una excepción. Una plantilla corta nos hace gastar mejor los recursos, hace que todos los jugadores vean opciones reales de jugar”.

Por otro lado, “hay jugadores que no nos ven como a otros proyectos de Segunda División, somos un recién ascendido”, ha afirmado, recalcando que “hemos tocado jugadores que han acabado en Primera División. Hay jugadores inaccesibles. El proceso de fichajes no solo depende de nosotros, ni solo depende de los recursos económicos que tengamos. Tenemos confianza absoluta en la plantilla que hemos confeccionado y en su entrenador. Pido un poco de tranquilidad y paciencia. Pero hay que ponerse las pilas, aquí no nos esperan”.

La (no) salida de Casas

“La posibilidad de que Casas saliera el último día de mercado era cero. Daba igual la oferta. Primamos lo deportivo. No podemos desprendernos de un jugador así, y las opotunidades de sustituirlo con uno de garantías eran mínimas. Un mes antes, una oferta parecida a esa, hubiera sido valorada. Pero hubiese salido si con ese dinero hubiéramos tenido un recambio de garantías”.

“Nuestra idea es poder renovarle, se lo hemos dicho. Es un jugador que lleva mucho tiempo aquí, ha sido muy protagonista, siempre ha hecho goles. Luego cada jugador es libre de su destino”.

Caso de Mourad

“Las condiciones que se pusieron a última hora lo echaron atrás. Había cláusulas que ponían en riesgo al club. El acuerdo con el jugador estaba cerrado, pero no con el Elche. Lo intentamos hasta las 23:50”.

“Lo hemos intentado (traer un tercer delantero). Hubo una negociación con el Elche hasta última hora. Intentaron jugar con una posible desesperación nuestra que no teníamos. Cuando no se produce, no estábamos desesperados. Entendíamos que la posición estaba bien cubierta, pero creíamos que Mourad nos daba algo distinto. Nos pidieron dinero por la cesión. Una serie de cosas que no podíamos aceptar”.

Nuevos mercados para el Córdoba CF

“A medida que vas creciendo como club, tienes que ir acaparando más posibilidades de mercado. Es más fácil controlar mercados cercanos como Portugal o Francia. Luego están los holandeses, mercado balcánico, Italia. Tenemos un país top en cuanto a valoraciones de jugadores. Nos gusta lo nacional. Por motivos de adaptación o por el idioma. Ahora que estamos en una categoría diferente, vamos a explorar otros mercados, como el sudamericano, Brasil, Argentina, donde hay mucho talento”.

Búsqueda de sponsor principal

“Estamos trabajando en esa línea. En una línea local y otra de fuera. Internacionalmente nos están ayudando también desde Baréin. No se va a cerrar a cualquiera precio”.

Plantilla final y mercado de agentes libres

“La plantilla está cerrada y no está cerrada. Podemos incorporar a un jugador que está en paro, pero eso nos hace dudar mucho. La mayoría de jugadores que entendemos que pueden mejorar la plantilla, el problema viene por su edad o su inactividad. Lo que estamos buscando en el mercado es lo mismo antes y después del partido en Elche. Uno de los jugadores que hemos tocado en el mercado de agentes libres, ha firmado en Primera División”.

“En el mercado de invierno intentaríamos subsanar si vemos que la plantilla tiene lagunas”.

El hecho de contar con cinco centrales y la polivalencia de ciertos jugadores “es enriquecer a la plantilla y al entrenador. Esa versatilidad en plantilla nos puede hacer que el míster pueda jugar con tres centrales, con carrileros”.

Mensaje de tranquilidad a la afición

“A la gente solo la puedes convencer ganando partidos. En el mundo del fútbol da igual lo que hayas hecho antes, sino que vale lo que hagas mañana. No es que lo diga yo, pero estamos en el grupo de abajo. Pero no vamos a aceptar que siempre vamos a estar sufriendo, tenemos una buena plantilla y un buen entrenador. Sabemos los fuertes de la división, pero no estamos tan lejos de esas fortalezas”.

“Tenemos que demostrar ahora que, después de Elche, solo perdimos tres puntos. Nosotros no vemos esa inferioridad. Esto no es matemáticas. No conocemos el resultado. El resultado lo vamos a conocer en junio”.