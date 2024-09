Guía del Córdoba CF 2024-25: el retorno a plata

El Córdoba CF está de vuelta en LaLiga Hypermotion. Volvió el fútbol profesional a El Arcángel. Y pese a que el inicio de temporada no ha sido del todo bueno, lo cierto es que la ilusión es máxima a orillas del Guadalquivir. Un lustro lejos de los mejores hace que el regreso sepa mejor, aunque será dura la andadura del nuevo proyecto encabezado nuevamente por Iván Ania, en una de las categorías de plata más salvajes y de mayor nivel de los últimos años.

El Córdoba CF, el único recién ascendido que no conoce la victoria

Han sido muchas las cuestiones debatidas a lo largo de las últimas semanas, desde la campaña de abonados hasta el mercado de fichajes, y todos esos detalles los desgranamos en un especial cordobesista dirigido a todos sus aficionados. Tanto los más de 16.000 que ya tienen su carné de socio, como esos otros muchos repartidos por toda la geografía española, a los que igualmente pedimos su opinión a lo largo de las siguientes páginas.

