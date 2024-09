El Córdoba CF, el único recién ascendido que no conoce la victoria

Amargo arranque de temporada para el Córdoba CF, que ya está sufriendo el lastre que supone la vuelta al fútbol profesional. Lo dijo el propio Ania en sala de prensa: “Hay una diferencia importante con Primera RFEF. Si creemos que esto en Primera Federación, nos vamos a equivocar”, aseveró el técnico, puntualizando que “es fútbol profesional. Otra historia. Parece que es lo mismo, pero no lo es”. Y las consecuencias las está viviendo directamente en su propia piel el conjunto califa, que se marchó este lunes del Martínez Valero con una dura derrota frente al Elche CF que deja al equipo ya como colista de la categoría. Y no precisamente con buenas sensaciones, justo antes de recibir en El Arcángel al Málaga CF.

Y es que los cordobesistas han cosechado hasta el momento un balance de un empate y dos derrotas, quedándose en el pozo de la categoría con apenas un punto sumado. Bien es cierto que tan solo han transcurrido tres jornadas de liga y que la competición es muy larga, pero, hasta el momento, ni la aptitud ni la actitud del equipo parecen las adecuadas. Ya se han remarcado por activa y por pasiva los problemas del límite salarial, los cuales han condicionado mucho a la entidad en este mercado de fichajes, mucho más austero de lo que algunos esperaban, además de haber centrado su filosofía de incorporaciones en futbolistas jóvenes que están viviendo su primera experiencia profesional.

Es por ello que el plantel necesita tiempo de cocción y de asumir la idea de Ania en una competición realmente salvaje y que no perdona ni el más mínimo error. Solo hace falta ver los goles encajados por el Córdoba CF hasta la fecha. De este modo, como dato aún más preocupante, la escuadra califa se queda a día de hoy como el único recién ascendido de Primera RFEF que todavía no sabe lo que es ganar, evidenciándose que la mala fortuna no ha castiago tanto a sus adversarios directos.

Fue una jornada de pleno para los “novatos” en esta Segunda División, con la excepción, como se ha dicho, de los cordobeses. Y es que el conjunto de la Costa del Sol, próximo rival de los blanquiverdes, venció el pasado sábado al Albacete CF con un gol en el tiempo de descuento. Por su parte, el Castellón doblegó al Burgos CF el domingo, al tiempo que el Deportivo de la Coruña, que recibirá a los califas en tan solo dos semanas, superó al Racing de Ferrol.