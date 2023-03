El Córdoba CF frena la sangría defensiva

No todo es negativo en lo relacionado con el Córdoba CF. El cuadro blanquiverde ha caído de los puestos de play off durante el último empate cosechado ante la AD Ceuta, pero el panorama es mucho más esperanzador que lo que era hace tres semanas. Los chicos dirigidos por Germán Crespo están dejando mejores sensaciones sobre el terreno de juego y eso se ha extrapolado a los últimos resultados, encadenando tres encuentros consecutivos sin perder. Aun así, esto no es lo más representativo, sino que la entidad califa ha logrado frenar esa sangría defensiva que le había hecho dudar de su filosofía durante el inicio de este 2023.

El Córdoba CF, en su dinámica más positiva de 2023

Y eso que no ha sido el mejor pistoletazo de salida para este nuevo año. El Córdoba CF ha sufrido mucho en los últimos tres meses, lo que ha provocado que esa distancia conseguida en el pasado con sus respectivos rivales haya desaparecido. Aun así, poco a poco hay que recuperar lo perdido, sobre todo en cuanto a sensaciones, ya que los chicos dirigidos por Germán Crespo, antes de la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa, había encajado seis goles en cuatro duelos, tres derrotas -ante Fuenlabrada, Real Madrid Castilla y Celta de Vigo B- y un empate -frente a Unionistas de Salamanca-.

De hecho, esta tendencia negativa tocó fondo. A partir de aquí, el equipo solo podía crecer, aunque no de la noche al día. Este progreso debía ir minuto a minuto, partido a partido, punto a punto y, para ello, el apartado defensivo era crucial para que el Córdoba CF recuperase el nivel mostrado en el primer tramo de la temporada. Gracias a esto, la intensidad zaguera ha vuelto, aunque no del todo, lo que ha servido para frenar esta sangría de goles que se recibía. Tanto ha sido así que los de Germán Crespo han recibido tan solo un gol en los últimos tres duelos, sumando las dos porterías a cero conseguidas ante Cultural y Deportiva Leonesa y CF Talavera.

Sin embargo, esto no será posible si no se revierte la situación ofensiva. Es cierto que el Córdoba CF ha mejorado a la hora de conceder acercamientos a sus rivales, pero no lo ha hecho de cara a puerta. Y es que la escuadra blanquiverde tan solo ha sumado cuatro goles en los últimos nueve encuentros disputados. Una cifra muy pobre para un equipo que hace tan solo diez jornadas luchaba no solo por el play off sino que por la posibilidad de ascender de manera directa ocupando esa primera posición del Grupo I de Primera RFEF.