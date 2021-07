Entre conceptos y nuevos planes

Y al séptimo día, más exigencia. Aunque en el calendario no lo es exactamente, sí en la agenda de trabajo. El caso es que el Córdoba ya está en plena segunda semana de pretemporada, que afronta con la intención de ir un paso más allá. No sólo porque sea lo que corresponde sino porque por delante tiene, ya cerca en el tiempo, sus primeros partidos de preparación. Por tal motivo, crece la intensidad desde el entrenamiento de inicio en la segunda etapa, como fuera previsible. Como también es mayor el grado de insistencia en las premisas tácticas que pretende inculcar el técnico, Germán Crespo. Sin embargo, no es el único frente abierto en relación al verde que tiene el conjunto califal, que a partir de la próxima semana, salvo giro de los acontecimientos, estrena nuevo lugar de práctica.

El cuadro blanquiverde ha regresado este lunes a los entrenamientos después de su primera jornada de descanso, de la que disfrutó la plantilla el domingo. Lo ha hecho en El Arcángel y con la mirada puesta en el Manuel Polinario Poli, donde el viernes se va a enfrentar al Salerm Puente Genil. De ahí que el preparador granadino haya querido ver nuevos progresos en cuanto al estilo de juego. Para el entrenador son principales varias ideas. La primera en que incidió, ya en el primer entrenamiento, fue el esfuerzo físico en torno al balón. Dicho de otro modo, Germán Crespo quiere que el equipo no sólo corra cuando tiene el cuero en su poder sino, y mucho más, cuando la posesión sea del rival. Esta idea, que conlleva el sacrificio y la solidaridad a nivel defensivo pero también la velocidad en las acciones de ataque, estaba unida la comunicación.

Pero las precisiones del nazarí van mucho más allá. Su modelo de juego lo repitió el sábado tras el encuentro de entrenamiento que disputaron sus jugadores ante el B. “Hoy se ha visto la idea que tenemos de ser un equipo que le dé más importancia al balón, sea vertical cuando tenga que serlo y saber leer bien el partido”, expuso tras la contienda ante el segundo equipo. Es el segundo punto el que sobresalió en la vuelta al terreno de juego de los blanquiverdes. De entrada, con la reclamación de que haya rapidez, y fluidez por ende, en la vertiente ofensiva. Nada de marear la pelota, como se suele decir. Y, por otro lado, que haya perspectiva permanente de mirar a puerta contraria. He ahí la deseada verticalidad. Todo ello, como es lógico, sin perder de vista la meta propia, sin dejar de hacer los deberes en el balance defensivo.

Así evoluciona el cuadro califal en el césped, al tiempo que la entidad trata de cerrar el traslado puntual a otro escenario. Entre conceptos y nuevos planes se encuentra el conjunto blanquiverde, toda vez que el club haya apostado por El Fontanar como lugar de trabajo de la plantilla. Dicha circunstancia la adelantó ABC Córdoba en su edición digital del domingo y está motivada por la situación de los campos de hierba natural de la Ciudad Deportiva. Según explicó el mencionado diario, la recuperación de dichos terrenos en las instalaciones del Camino de Carbonell tiene su tiempo. La estimación hecha es de algo más de un mes para el verde principal, el que cuenta con grada en uno de sus laterales, pero de bastante más para el otro, rodeado por la pradera. En el segundo caso, la perspectiva es que no pueda utilizarse, aproximadamente, casi hasta el próximo año, en torno a diciembre de este 2021.

La problemática generada con la Ciudad Deportiva obligó a desarrollar la mayor parte de las sesiones de la primera semana de pretemporada en El Arcángel. Y esto supuso un desgaste que pudo comprobarse al tercer día de entrenamientos. Es por ello que el Córdoba ha buscado una alternativa, que es precisamente El Fontanar. Cerrado está el acuerdo con el Ayuntamiento para el uso del campo natural de la instalación, si bien la presencia del equipo dirigido por Germán Crespo en ese terreno ha de esperar al menos una semana. Porque, según han confirmado fuentes del club a CORDÓPOLIS, la llegada a la infraestructura municipal se prevé para la próxima semana. Toca ver, de esta forma, cómo se desarrolla la agenda a lo largo de los días venideros, en que por otro lado el planteamiento va a ser menos exigente, como paradoja, en cuanto a carga sobre el verde del estadio. La razón es la disputa, en efecto, de los primeros amistosos de este verano. Más cuando son dos en menos de 24 horas.