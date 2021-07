Germán Crespo, satisfecho: “Las sensaciones son muy buenas”

Todavía es pronto. El período de preparación está al comienzo. Porque sólo acumula cinco días y siete sesiones de trabajo. Aun así, la percepción sobre la evolución de la plantilla es positiva. Más si cabe tras poner a prueba con resultado favorable cada una de las premisas entrenadas hasta la fecha. La mañana del sábado trae consigo el final de la primera semana de pretemporada del Córdoba y lo hace con un encuentro ante el B que termina con triunfo por 3-0. Dicha razón, no tanto por el resultado sino por lo visto en el campo, genera satisfacción en el entrenador califal, Germán Crespo.

El técnico nazarí ha afirmado después del duelo de entrenamiento que está “contento porque en un período muy corto se ha visto la implicación que tiene el grupo en cuanto a filosofía del juego, a lo que se busca para la competición”. “Prácticamente tres días hemos podido trabajar conceptos”, ha señalado para resaltar la evolución del equipo. No en vano, Germán Crespo ha entendido que la labor en las prácticas ha tenido su continuidad en el terreno de juego. Aunque haya sido ante el segundo cuadro califal, también muy renovado y con poco tiempo de acción en el campo. “Hoy se ha visto la idea que tenemos de ser un equipo que le dé más importancia al balón, sea vertical cuando tenga que serlo y saber leer bien el partido”, ha expresado al respecto.

Por supuesto, el preparador granadino no ha obviado, precisamente, la realidad de la contienda disputada este sábado. No es un amistoso propiamente dicho y hay factores como la falta de recorrido en el rival. Así, no ha sido un choque con grado competitivo como el que sí tienen, mínimamente, los bolos estivales. Con todo, no ha minimizado el efecto que tiene atender la progresión de la plantilla. “Es verdad que los chavales (del B) también llevan muy poco tiempo, pero creo que las sensaciones han sido muy buenas”, ha precisado. “Ahora viene una semana nueva, en la que sí tenemos partidos como tales. Eso va a hacer que se trabaje mejor, porque lo que queremos todos es tener rivales competitivos”, ha concluido.