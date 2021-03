La puerta a cero regresa en el mejor momento

Un objetivo que se ha ido diluyendo con el tiempo. La llegada al banquillo de Juan Sabas a lo largo de la temporada pasada hacía que el técnico madrileño tuviese una gran pretemporada para preparar al cuadro blanquiverde ante una campaña que era más extraña que en años anteriores. Aun así, el ex entrenador del Extremadura no logró conseguir una regularidad en los resultados. Esto conllevó que la dirección deportiva lo cesara y en su lugar aterrizó un Pablo Alfaro que logró encadenar seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota, todos ellos con una estadística similar. Y es que la entidad blanquiverde había dejado la portería a cero seis veces seguidas, una meta que ha ido desapareciendo conforme las jornadas sucedían, pero que ha retornado en el mejor momento. El Córdoba ha vuelto a ganar ante El Ejido (0-1) consiguiendo que el conjunto almeriense no perfore la meta defendida por Edu Frías.

Y es que el Córdoba comenzó muy bien en este aspecto durante una nueva etapa en Segunda División B. Los chicos dirigidos, en aquel entonces, por Juan Sabas lograron dejar su portería a cero ante el Lorca Deportiva (1-0) en su debut liguero y consiguieron que su arco fuese imbatido nuevamente en El Arcángel frente a un UCAM Murcia que no incordió en exceso el arco defendido por Edu Frías. Sin embargo, el técnico madrileño no consiguió dar la tecla en este sentido, encajando seis goles en los tres partidos posteriores. Esto hizo que la dirección deportiva optase por relevar al ex del Extremadura y llegó un Pablo Alfaro que revolucionó el vestuario blanquiverde. Tanto fue así que el entrenador maño logró levantar un muro infranqueable en los siguientes seis encuentros, cosechando cinco victorias, un empate y cero tantos en contra.

Sin embargo, este suceso no ocurría desde el 17 de enero cuando el Córdoba viajó hasta al Estadio Francisco Artés Carrasco. Los blanquiverdes se enfrentaron a un Lorca Deportiva que tenía la necesidad imperiosa de conseguir la primera victoria de la temporada si no querían que la zona media del Grupo IV-B se les fuese en demasía. Aun así, los chicos dirigidos por Pablo Alfaro lograron los tres puntos (0-1) y dejaron la portería a cero por octava vez en la temporada. En cambio, esto no volvería a suceder hasta el 14 de marzo, cuando los califas se subían nuevamente al autobús para medirse ante un El Ejido que tenía las mismas obligaciones que el conjunto lorquí. A pesar de ello, el cuadro visitante consiguió tres puntos importantísimos de cara a sus aspiraciones (0-1) y volvieron a desplegar un juego defensivo férreo que dificultó el ataque de los chicos dirigidos por Juan Francisco Alcoy.

Gracias a esto, la portería a cero llega en el mejor momento para los blanquiverdes. Tras acumular siete puntos de los últimos nueve, el Córdoba encara el final de la primera fase sin depender de sí mismo. Y es que los chicos dirigidos por Pablo Alfaro debían de ganar ante El Ejido y que el Sevilla Atlético se dejase puntos en su enfrentamiento frente al Lorca Deportiva. Sin embargo, el filial hispalense doblegó ampliamente al conjunto murciano (0-4) y se jugará el todo por el todo recibiendo al Yeclano en el Estadio Jesús Navas. Por su parte, el cuadro califa deberá ganar ante el Betis Deportivo en El Arcángel y esperar resultados. Sin embargo, todo ello se ve mejor después de conseguir una victoria muy importante y dejando la portería a cero.