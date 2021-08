El Córdoba, con la zaga en cuadro

Aunque es una situación habitual en esta fecha, el asunto comienza a ser un problema serio. De entrada, condiciona el proceso de preparación. Sucede casi desde el primer día. Pero lo más importante es que amenaza con convertirse en un contratiempo ante el inicio del campeonato de liga. Las lesiones son una adversidad permanente hasta la fecha para el Córdoba, que sufre sobre todo en su parcela defensiva. Es en ésta en la que se centra la atención en los últimos tiempos, más si cabe cuando el curso 2021-22 está tan próximo. Y porque las circunstancias son realmente difíciles. Porque el equipo encara el estreno en la nueva campaña con la zaga en cuadro. Tanto es así que hoy por hoy su técnico, Germán Crespo, apenas cuenta con un central disponible y tiene la certeza de que al menos uno de los otros tres no va a estar para el choque inaugural con el Xerez Deportivo FC.

El conjunto blanquiverde vive la recta final de su pretemporada con José Alonso como el único futbolista para el eje central de la defensa en condiciones de jugar. Un hecho éste que ya generó el miércoles una situación inesperada. Al jugador de Punta Umbría le tuvo que acompañar Toni Arranz ante el Recreativo Granada, un recurso que surge como opción factible para el primer duelo de liga. Esta posibilidad no es la única, eso sí, pero es igual de circunstancial que la otra. El motivo de que la pareja de zagueros fuera ésta en el hasta el momento último amistoso fue, de entrada, la ausencia por problemas físicos tanto de José Cruz como de Bernardo Cruz. Lo cierto es que ambos parecen tener complicada su participación en Chapín el 5 de septiembre, domingo en el que llega el partido ante el Xerez Deportivo FC.

La lesión más relevante en este caso es la que padece Bernardo Cruz, que sólo pudo intervenir en dos encuentros de pretemporada. El defensa se llevó un golpe en la visita del Marbella a El Arcángel y tuvo que retirarse en una pausa de hidratación. Entonces, el jugador y el cuerpo técnico no sospechaban que el problema pudiera tener alcance preocupante. Sin embargo, el 14 de agosto el entrenador, Germán Crespo, desveló que el central tenía una pequeña rotura en la zona del ligamento de una de sus rodillas y que muy probablemente se iba a perder el comienzo del campeonato. Dicho extremo se confirma con el paso de los días, ya que como mínimo se recuperaría de forma en exceso ajustada. Pero a este contratiempo hubo que sumar otro recientemente con José Cruz, que también apunta a baja para el inicio competitivo.

Sobre el defensa incorporado del Linares se da una preocupación similar. También se encuentra convaleciente de una pequeña rotura y como es lógico no puede actuar en los últimos amistosos. Más allá del escollo para el final de la pretemporada, su vuelta a la cotidianidad con el grupo podría darse también de manera muy apurada y, como ha de ser, el conjunto blanquiverde no se plantea, ni por asomo, la posibilidad de forzar. Así, la lista queda reducida a dos hombres. Uno es el mencionado José Alonso y otro, Ricardo Visus. Y es en este punto en el que se incrementa el quebradero de cabeza para Germán Crespo porque el futbolista cedido por el Betis pasa a ser baja segura de cara al choque con el Xerez Deportivo FC. Su ausencia en ese encuentro no va a ser por molestias sino por sanción.

Tal y como informó Diario Córdoba en su edición digital del jueves, el madrileño cerró la pasada campaña con una cartulina amarilla. La tarjeta la vio con el B en el partido de cierre de campeonato, en la fase por el play off a Segunda RFEF, ante Los Barrios, pero supuso la quinta de ciclo en la 2020-21. Por tanto, la constante incertidumbre en la parcela defensiva se tornó definitivamente en trance. Dadas las circunstancias, el preparador califal tiene dos opciones para completar la zaga en su eje central para ir a Chapín. Por un lado, el técnico nazarí cuenta con la vía referida de Toni Arranz, que ya utilizó en el más reciente amistoso. Por otro, se da la posibilidad también de ubicar junto a José Alonso a José Ruiz. El veterano lateral puede actuar por el interior llegado el momento si los acontecimientos obligan. Sea como fuere, el Córdoba tiene clara la idea de que el comienzo de la temporada va a ser difícil desde la disposición del once titular.