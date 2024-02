El Córdoba CF, a consolidar sensaciones en Montilla

Uno de los amistosos que estaban fijados en el calendario para el parón navideño pero que se tuvo que suspender por la muerte del socio número 1 del club local. Y es que la relación entre Montilla CF y Córdoba CF se ha ido forjando en los últimos años hasta que a día de hoy se consideran clubes amigos, más aún después de lo sucedido con el fallecimiento de Miguel Navarro. De hecho y lejos de aplazar indefinidamente el duelo, la entidad blanquiverde se puso a disposición total de un club vinícola que aprovechó el día de Andalucía para fijar un duelo que servirá para consolidar las buenas sensaciones califas en los últimos meses.

La institución califal visitará el Municipal de Montilla después de firmar una de las mejores rachas de la actualidad en Primera RFEF. Los chicos dirigidos por Iván Ania tan solo han conocido la derrota una vez desde el duelo en octubre en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, donde no solo estaban muy lejos de la primera plaza sino que el play off estaba siendo una auténtica quimera. Sin embargo, el trabajo diario y la regularidad en cuanto a resultados se refiere ha hecho que sea uno de los claros candidatos a estar presente en esta promoción para ascender a Segunda División.

De hecho, el Córdoba CF podría ser el único equipo junto al Málaga CF en estas últimas trece jornadas en desbancar tanto a Castellón como a Ibiza de las dos primeras plazas del Grupo II de Primera RFEF, pero este miércoles tendrá que dejar de lado un objetivo deportivo para tratar de sumar minutos con los jugadores que no han disfrutado de la continuidad necesaria en la presente campaña regular. Es por ello que todo apunta a que Iván Ania apostará por un once de futbolistas del filial y algún otro del primer equipo que no ha disfrutado de participación en el duelo ante el Melilla, aunque también con la mirada puesta en no desgastar en exceso para medirse al Antequera este mismo domingo.

Por su parte, el Montilla CF abrirá las puertas de su Municipal justo antes de disputar una jornada crucial de cara a sus intereses. El cuadro vinícola se encuentra actualmente fuera de las posiciones de descenso a Primera Andaluza, aunque tan solo mantiene una ventaja de tres puntos. Por tanto, el duelo de este domingo que recibirá en su césped al San Fernando B, rival directo por la salvación, es un objetivo marcado para los amarillos. Aun así, este miércoles será su día, en busca de conmemorar su cincuenta aniversario que incluso le ha valido para ser reconocido en la gala de Banderas de Andalucía organizada por la Junta de Andalucía.