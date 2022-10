El Córdoba CF comienza a acusar el salto de categoría

Acostumbrados a la excelencia, cualquier resultado que no sea una goleada favorable al Córdoba CF, en estos últimos tiempos, parece ser una decepción. La escuadra de Germán Crespo es, sin duda, una de las mejores plantillas que ha tenido el conjunto califal en los últimos años, y así lo ha demostrado sobre el verde desde la llegada del técnico granadino al banquillo de El Arcángel. Con un porcentaje de victorias de más del setenta por ciento, Crespo ha logrado dominar y avasallar en Segunda RFEF, alzarse campeón de la Copa RFEF, sorprender en Copa del Rey y, ahora, adaptarse a la Primera RFEF. Sin embargo, el salto de categoría se está haciendo visible en estos últimos partidos.

El comienzo del Córdoba CF en la categoría de bronce no pudo ser mejor. El mejor inicio de temporada de su historia, unos números imbatibles en cuanto a goles anotados y encajados, y líder absoluto tanto del Grupo I como de la Primera RFEF en general. Sin embargo, la derrota en algún momento tenía que llegar, después de encadenar cinco triunfos consecutivos, y acabó haciéndolo en el tiempo de descuento ante la UD Sanse, en un encuentro frustrante para los blanquiverdes, que pudieron sacar más rédito pero que se encontraron frente a ellos con un conjunto madrileño sólido en defensa, férreo en la marca y letal al contragolpe.

Pese a ello, la derrota no pareció afectar en exceso a un Córdoba CF que tenía, tras el Sanse, una dura visita al Alfredo Di Stefano para medirse al Real Madrid Castilla, uno de los equipos llamados a ocupar la parte alta de la tabla. Tras el auténtico golazo anotado por Antonio Casas, y una primera parte igualada, pero con un ligero dominio blanquiverde en cuanto a ocasiones se refiere, los segundos 45 minutos sirvieron como un golpe de realidad para el conjunto cordobés. El Real Madrid Castilla, por primera vez en mucho tiempo, logró maniatar y dominar a un Córdoba que, pese a ello, logró mantener el empate y sumar un punto valioso en uno de los campos más difíciles de la categoría.

Y es que, como es obvio, el aumento de categoría ha traído, también, un aumento del nivel en los rivales. Esta subida de dificultad no pareció hacerse notar en los primeros encuentros, aunque ya avisó José Cruz de ello, afirmando en la previa del partido que “dentro del campo se nota el cambio de categoría”. Así, aunque sea en forma de anécdota, el Córdoba CF, con su empate ante el Real Madrid Castilla, ha firmado su 'peor' racha en liga desde la llegada de Germán Crespo. Y por peor, entiéndase, un empate y una derrota. Un dato curioso que sirve también para poner en perspectiva el gran trabajo hecho hasta el momento por un equipo que, sin duda, tratará de volver a la senda del triunfo la próxima jornada ante el Algeciras en El Arcángel.

Con todo, no será fácil para los blanquiverdes, puesto que la igualdad en el Grupo I de Primera RFEF es total. Exceptuando los tres primeros equipos -Racing de Ferrol y Linares, con 19 puntos, y Córdoba, con 16-, la tabla muestra una impresionante batalla por los puestos de promoción de ascenso a Segunda División, con hasta ocho equipos separados por tan solo tres puntos. Entre ellos se encuentra el Algeciras, situado en novena plaza con once puntos, pero a tan solo uno de ese play off. Por ello, y pese a que los resultados de las últimas jornadas han dejado al Córdoba en tercer lugar, aún se encuentra cerca del liderato, y una victoria ante los algecireños sería relevante para seguir aumentando la distancia con el sexto clasificado.