Sin aptitud ante los rivales directos

Una temporada calificada como fracaso. El paso del Córdoba por Segunda B está siendo más largo de lo esperado en un primer momento. Tras una vuelta a la categoría de bronce donde quedó a las puertas del play off después de la llegada de la pandemia, la entidad blanquiverde, una vez dejado atrás los problemas extradeportivos, quería ascender a la Segunda División por la vía rápida en una campaña donde la Real Federación Española de Fútbol cambió el formato de la competición debido a la Covid-19. Aun así, el club califa se atrevía a decir que tenía la mejor plantilla de toda la categoría, aunque había que demostrarlo en el césped, cosa que finalmente no ha sucedido. Y es que los chicos de Pablo Alfaro no han dado el rendimiento esperado por numerosos factores. Uno de ellos ha sido el poco nivel mostrado ante los rivales directos donde el equipo cordobés solo ha podido ganar un encuentro ante los cuatro primeros clasificados del Grupo IV-B.

Y decir que no empezó mal la temporada en este sentido para el Córdoba. El cuadro dirigido, en aquel entonces, por Juan Sabas recibían a un UCAM Murcia que era un claro aspirante a hacerse con el liderato de este subgrupo. Sin embargo, el conjunto murciano se vio superado por unos blanquiverdes que no lograron rematar a un rival directo y se conformaron con un empate en el electrónico (0-0). Aun así, el técnico madrileño acusó la falta de trabajo sobre el verde y vio cómo Sevilla Atlético (1-2) y Linares Deportivo (2-0) le daban un serio correctivo a su plantilla, siendo rescindido después de la derrota frente al conjunto minero. La salida del ex del Extremadura hizo que la dirección deportiva diese un aire fresco a una escuadra que acabó siendo dirigida por Pablo Alfaro. El técnico maño logró que el club blanquiverde volviese a creer en el objetivo, aunque no pudo lograr la victoria ante el Betis Deportivo (0-0) para cerrar la primera vuelta.

Aun así, el Córdoba comenzó a deshincharse después de las vacaciones invernales. El club blanquiverde cogió una velocidad de crucero óptima para instaurarse en las primeras posiciones de la tabla clasificatoria, aunque la irregularidad en los resultados volvió a ser la tónica habitual. De hecho y tras perder ante el Yeclano Deportivo en El Arcángel (1-2), el equipo cordobés tenía una oportunidad única para dar un golpe en la mesa visitando al UCAM Murcia, plantel que tenía que ganar sí o sí para doblegarlos en cuanto a golaverage se refiere. Sin embargo, los visitantes impusieron a las tablas en el electrónico y seguían sin poder vencer a un rival directo. En cambio, los de Pablo Alfaro estaban preparados para ganar a Sevilla Atlético, Linares Deportivo y Betis Deportivo en la recta final de la primera fase y así clasificarse para ascender a Segunda División. Sin embargo, esto no fue posible, ya que solo lograron vencer al conjunto minero y cayeron hasta la quinta plaza de este Grupo IV-B.

Esta concatenación de errores ha provocado que el Córdoba ahora dependa de sí mismo para ascender únicamente a Primera RFEF. Las posibilidades de estar el curso que viene en Segunda División se han esfumado por la poca regularidad del equipo blanquiverde ante rivales directos. Aun así, la temporada para el club cordobés aún no ha terminado y tendrá que esforzarse al máximo para conseguir, al menos, el objetivo de no perder una categoría. Para ello, los califas deberán estar al final de la segunda fase dentro de los dos primeros clasificados, aunque con un hándicap muy serio. Los de Pablo Alfaro tienen el golaverage perdido con un Sevilla Atlético que le saca actualmente tres puntos en la tabla clasificatoria. Aún no está todo hecho y ni mucho menos conseguido.