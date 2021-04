Un territorio difícil de conquistar

Muy difícil, pero no imposible. La temporada del Córdoba ha sido catalogada como fracaso por todos los estamentos del club, aficionados incluidos. Por ello, se afrontaba la segunda fase como un auténtico desafío para no defraudar a toda la parcela blanquiverde y salvar, al menos, la tercera categoría del fútbol español. Sin embargo, esto parece que no sucederá a pesar de que las matemáticas siguen insistiendo en que es posible. Los chicos dirigidos por Germán Crespo deberán ganar a la Balompédica Linense en el Estadio Municipal de la Línea de la Concepción -donde los gaditanos solo han perdido un partido esta temporada- y confiar que o bien gane el Tamaraceite en su partido ante el Sevilla Atlético o que estos dos conjuntos empaten este próximo fin de semana. Aun así y a pesar de que los califas consiguieron el triunfo la temporada pasada, el bagaje histórico de la entidad cordobesa en territorio de la Balona es muy negativo, cosechando 10 puntos de los 30 posibles.

Y es que el primer enfrentamiento entre estos dos conjuntos data de la temporada 1955-56 cuando ambos competían en Tercera División -la actual Segunda División B-. El Córdoba realizó un campeonato muy sólido y se medía ante la Balompédica Linense en la promoción para subir a Segunda División. A pesar de que el cuadro blanquiverde consiguió doblegar la eliminatoria, la Balona consiguió una victoria importante (1-0) en la ida disputada en territorio gaditano. Tras esta contienda, los dos planteles tuvieron que esperar 27 años para medirse nuevamente y lo hicieron tres veces en apenas 14 días, dos de ellas en el Estadio Municipal de la Línea de la Concepción. En estos encuentros, el cuadro local consiguió empatar en el torneo copero (3-3), mientras que en el tramo liguero volvió a doblegar a los califas con un ajustado resultado en el marcador (2-1).

Por otro lado, los dos equipos siempre han coincidido en la actual Segunda División B -llamada Tercera División con anterioridad-. Por lo que, gracias a los grupos por proximidad, era un encuentro habitual a lo largo de la década de los 80 y en al principio de los 90. Gracias a esto, la Balompédica Linense seguía dominando al Córdoba en su propio feudo, ya que en las temporadas 1985-86 y 1986-87, los gaditanos lograron estar invictos en el Estadio Municipal de la Línea de la Concepción, consiguiendo una victoria por la mínima (3-2) y un empate (0-0). Aun así y tras esperar dos campañas a que este enfrentamiento volviese a suceder, la Balona seguía con su particular fortín, dejando sin triunfo (2-2) a unos blanquiverdes que seguían sin conocer el dulce sabor de los tres puntos en territorio gaditano.

Aunque esto finalmente acabó llegando. El Córdoba no era capaz de conseguir una victoria en el feudo de la Balompédica Linense hasta la temporada 1990-91 donde los blanquiverde lograron vencer por la mínima en el Estadio Municipal de la Línea de la Concepción (0-1), pero, conforme pasaban los cursos, se acabó convirtiendo en un espejismo, ya que volvieron a la senda de la derrota en la siguiente campaña (2-1), dejando en empate (0-0) el último encuentro entre ambos equipos en territorio gaditano a lo largo del siglo pasado. Aun así, tanto la entidad cordobesa como la Balona se midieron por última vez la temporada pasada antes de que el Covid-19 atizara la sociedad española, consiguiendo el Córdoba su segunda victoria en este césped que le dejaba al borde de conseguir un play off a Segunda División que no sucedió antes de la cancelación del campeonato regular.