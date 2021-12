Cocinillas CCF regala una Nochebuena a personas necesitadas

Regala una Nochebuena. Ese ha vuelto a ser el eslogan escogido por el grupo de aficionados cordobesistas Cocinillas CCF para presentar su menú solidario. Tras el éxito cosechado con el calendario benéfico, la agrupación blanquiverde se ha vuelto a reunir para esta nueva buena causa, que repite por segundo año consecutivo. Quinientas personas podrán disfrutar del menú elaborado por los integrantes de Cocinillas CCF, que han contado con la inestimable ayuda de numerosos voluntarios que se han prestado a la causa y se han reunido en cocina para preparar el repertorio de alimentos. En palabras de Paco López-Cordón, uno de los organizadores de la iniciativa, el formar parte de este Menú Solidario "se siente un poquito como un Rey Mago. Nos da tremendo subidón el hecho de, no solo la participación de empresas, entidades y particulares, sino también de ver aquí, desde las nueve de la mañana, a veintitantos voluntarios preparando esto con gran ilusión". Ponía como ejemplo los momentos tan emocionantes que se vivieron el pasado año con esta iniciativa, donde la imagen de la salida de las furgonetas cargadas con quinientas bolsas de comida hacia su destino quedó grabada en la mente de todos.

Tres son los objetivos básicos de la iniciativa. "Dar de cenar a quinientas personas de manera rica y saludable", "si hubiese un excedente, dar el 50% al Banco de Alimentos", y, en último lugar, dar "visibilidad de que existe la obligación de colaborar y ser solidarios". "Hay miles de cordobeses censados que precisan de algún tipo de ayuda, y la visibilidad que con este tipo de ayudas se le da a las ONGs que colaboran con ellos, quizás sea lo principal, y debemos de ir acostumbrándonos a dar un poco de lo que tenemos en cada momento", ha culminado López Cordón en sus declaraciones a CORDÓPOLIS. Tras comenzar la preparación a finales del mes de septiembre, todo el grupo de Cocinillas CCF se puso manos a la obra para tener absolutamente todos los detalles listos para el día de hoy, día en el que se ha elaborado el menú que constará de dos primeros platos, un plato principal y dos postres, además de pan, agua y zumo de fruta. En los primeros estarán tanto ensalada cocktail con langostinos como empanadilla de atún con tomate, mientras que el segundo plato estará formado por ave rellena trufada, con salsa al Pedro Ximénez. Por último, una fruta de temporada y dulces navideños culminarán un menú completo para los más necesitados.

La ayuda de las diferentes entidades y de los particulares ha sido fundamental a la hora de sacar adelante el proyecto por segundo año consecutivo. "Hay muchas maneras de apoyar. Se puede hacer simplemente mediante un tweet, un mensaje de ánimo o diciéndole a tu gente que ayude a las familias y a la iniciativa. No es solo quien haya aportado una cantidad económica importante", ha reconocido Paco López-Cordón, que sí que ha echado en falta que se sumen algunas instituciones como el Córdoba CF. Mientras tanto, otro de los organizadores, Edu Sánchez, ha querido agradecer también a todos los colaboradores en un año en que se han "desbordado con la ayuda". "Eso es señal de que las empresas han visto que hay seriedad en el proyecto, de que se hacen las cosas como hay que hacerlas, y simplemente agradecer a esas empresas y a los particulares la ayuda que nos han dado", ha reconocido.

Con el gran éxito cosechado en esta campaña, se espera que Cocinillas CCF repita, una vez más, para el próximo año. "Ojalá haya un tercer y un cuarto año, y hasta lo que dure Cocinillas", ha reconocido Edu Sánchez, que también ha querido matizar que todos los voluntarios "han seguido estrictamente el protocolo para que no haya ningún problema" con la Covid-19. "Muchos de los voluntarios son seguidores de nuestra cuenta. A nosotros, sin haber puesto ningún mensaje en ningún lado, nos han llegado muchísimos mensajes de gente queriendo participar. Hemos tenido que echar a mucha gente para atrás, hemos tenido que decirles que no viniesen porque no cabía nadie más", ha recordado, para finalizar afirmando que ellos no ganan "absolutamente nada con esto, tan solo la satisfacción personal de ver como Cocinillas, que no son solo los cinco que crearon la cuenta, sino que son los más de mil seguidores, consiguen dar a quinientas personas sin hogar una cena de Nochebuena y, aparte, ayudar al Banco de Alimentos tanto de Córdoba como de Tenerife". Un regalo de Nochebuena para quinientas personas que podrán disfrutar de un maravilloso menú en la cena más especial del año.