Carlos Marín, el seguro más fiable del Córdoba CF

No todo en el fútbol es marcar goles, a pesar de que muchas personas piensen y defienden esto mismo. La importancia de la zona defensiva es igual o incluso mayor a la ofensiva, ya que, sin encajar, mínimo te aseguras puntuar un punto. Por tanto, no es de extrañar que la mayoría de directores deportivos y entrenadores prefieran confeccionar la plantilla empezando por la línea zaguera, “no se puede construir una casa por el tejado”, aunque a veces cuesta carburar una demarcación en concreto para que consiga los resultados deseados, tal y como le ha pasado a un Córdoba CF que ha logrado los frutos que ha ido sembrando a lo largo de las citas regulares.

Y es que el empate ante el Atlético Baleares de este domingo puede dejar un gusto amargo tanto a la afición cordobesista como a los jugadores que componen el vestuario blanquiverde, pero, aun así, trajo cosas positivas en ese sentido. El Córdoba CF consiguió su cuarta portería a cero consecutiva que le ha permitido, entre otras cosas, encadenar diez jornadas sin conocer la derrota. Una estadística más pero que muestra la regularidad que han logrado los chicos dirigidos por Iván Ania, lo que ha hecho que, en la actualidad, se haya consolidado en el play off y se mantenga a una distancia parecida del primero al sexto puesto.

Por su parte y tras el encuentro, una de las figuras por el que se ha logrado este hito es Carlos Marín. El guardameta almeriense se ha mostrado sólido en los últimos duelos, realizando paradas de mérito que ha mantenido a cero el contador de goles del rival, tal y como ocurrió ante el Atlético Baleares. “Un partido complicado. No supimos poner el encuentro de cara y ellos se metieron atrás. Nos plantearon un partido difícil y no supimos encontrar las soluciones para abrir el marcador. Es importante seguir sumando, no estamos todo lo contentos que nos gustaría, pero la dinámica del equipo es positiva y ahora nos vamos a descansar para volver más fuertes”.

Asimismo, el arquero blanquiverde ha mostrado el grado de satisfacción que mantiene el equipo gracias a las porterías a cero y todo lo achaca al “trabajo”, por lo que, de seguir así, estarán “más cerca de ganar”, más aún si se tiene en cuenta las acciones que realiza él mismo, como lo sucedido con Armando Shashoua en los últimos minutos del choque. “Ha sido un momento tenso porque después de pelear todo el partido que tengan esa ocasión en los últimos minutos... Pero para eso está el portero. Tengo que estar concentrado los 90 minutos y estoy contento tanto por haber sacado esa acción como por haber mantenido la portería a cero”, ha culminado.