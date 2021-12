Sin caer en la trampa

Uno de los partidos más temidos por Germán Crespo y con razón. Cuando un equipo tiene la vitola de ser favorito sobre un club o un campeonato ya sea copero o liguero, si no se van consiguiendo los objetivos, la presión puede ser muy alta y que esto provoque que el rendimiento no sea el esperado por todos. En un primer momento, el Córdoba parece que sabe manejar este tipo de situaciones, siendo un plantel solvente y líder del Grupo IV de Segunda RFEF. Además, la entidad blanquiverde no le está temblando en pulso contra rivales que, a priori, son de inferior nivel e incluso con competidores más directos, pero El Arcángel será testigo de un nuevo reto este mismo domingo. El Panadería Pulido aterriza en el feudo califal teniendo buenos números como visitante y amenaza al conjunto andaluz con vistas a aprovechar un posible exceso de confianza.

Asimismo, el Córdoba llega a este partido inmerso entre dudas y más después de lo sucedido durante la semana pasada. La entidad blanquiverde encajó un duro empate ante Las Palmas Atlético en un partido donde el cansancio provocado por la primera ronda de la Copa del Rey fue el condicionante clave para que los de Germán Crespo no pudiesen desplegar todo su nivel. Aun así, el encuentro ante el Panadería Pulido llega en un buen momento para buscar otro cambio de dinámica y que el club califal vuelva a la senda de la victoria, consiguiendo que El Arcángel siga siendo este estadio imbatible y donde únicamente el Sevilla FC ha podido vencer. Sin embargo, una derrota ante uno de los rivales, a priori, que peleará por la salvación puede ser el detonante para una mala racha del equipo cordobés.

Por otro lado, las bajas han sido y serán el mayor hándicap de la entidad blanquiverde a lo largo de la presente campaña, siendo esta en todo momento mermada por los diferentes contratiempos físicos que han ido ocurriendo merced a la acumulación de minutos. En la actualidad, el técnico Germán Crespo avisó en la sala de prensa durante la comparecencia con motivo de la previa del encuentro ante el Panadería Pulido que Viedma y Miguel de las Cuevas volverán a estar disponibles tras sendas lesiones, además de Carlos Marín, que retorna tras contacto estrecho con un positivo en Covid-19, pero en el apartado de bajas, Puga, José Ruiz y Christian Delgado iban a ser duda hasta el último momento, mientras que Bernal, Toni Arranz, Ekaitz Jiménez, Samu Delgado y Meléndez no estarían disponibles para convocatoria por lesión, aunque todo ha cambiado. La última sesión de la semana ha dejado una buena noticia en este apartado, ya que tanto todos los futbolistas que estaban en duda y Arranz finalmente se han ejercitado de manera grupal y estarán presentes, al menos, en la convocatoria de la jornada dominical.

Por su parte y en lo que concierne al último tramo disputado de la Segunda RFEF, el Panadería Pulido ha acusado la acumulación de minutos sufrida en el encuentro copero frente a la Real Sociedad, y no ha logrado prolongar su racha victoriosa en liga tras vencer al Antequera, cayendo por 0-1 frente al San Roque de Lepe. Sin embargo, viendo la trayectoria y los números obtenidos hasta el momento por los canarios, se espera que, de nuevo como visitante, el cuadro dirigido por Socorro vuelva a mostrar su mejor versión en el encuentro que se disputará en El Arcángel frente al Córdoba, en un escenario de lujo que los canarios tratarán de aprovechar para así tomar impulso y seguir sumando de cara a su lucha por la salvación. Y es que el plantel canario deberá seguir plasmando su buen nivel como visitante, ya que seis de los siete puntos que han sumado en el Grupo IV ha sido lejos de su feudo.

A pesar de estar continuamente en una dinámica irregular, su técnico Socorro no ha variado en exceso del esquema 4-4-2. Braulio y Aday, dos delanteros de gran envergadura, han sido y serán presumiblemente en tierras andaluzas las referencias ofensivas. Mientras tanto, en el centro del campo ha ido rotando, con jugadores como Dani Godoy, Ubay o Kilian Alemán. Pitu, su máximo goleador con dos tantos, también podría estar de partida, mientras que la zaga estará formada, casi con total seguridad, por Oliver, Rubén Silva, Arisay y Azael Perdomo. Este último se reencontrará con su hermano, Omar Perdomo, y se medirán frente a frente en el tapete califal. Por otro lado, Álex Guanche, titular indiscutible, no partirá en la portería canaria debido a la expulsión ante el San Roque y su lugar será ocupado por Hormiga para formar así un conjunto sólido en defensa, que tratará de hacer daño al Córdoba con velocidad y contragolpes.