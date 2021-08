Con dos centrales cordobeses siete años después

Talento cordobés. Varios aficionados a la entidad blanquiverde siempre han pedido mucha más presencia de futbolistas nacidos en la provincia y más ahora que el club ha descendido a la cuarta categoría del fútbol nacional. Aun así, la dirección deportiva ha trabajado para dotar de las mejores armas a un técnico Germán Crespo que deberá pelear por el ascenso a Primera RFEF como objetivo primordial, aunque finalmente el eje de la zaga tiene un cierto aroma califal. Tanto es así que durante el primer test de la pretemporada, el entrenador nazarí alineó a dos futbolistas nacidos en la provincia de Córdoba, Bernardo Cruz y José Cruz, hito que no ocurría desde la temporada 2013-14 cuando el primer equipo consiguió el ascenso a Primera División, curiosamente, con los dos hermanos Cruz siendo fundamentales en las rotaciones expuestas por el Chapi Ferrer.

Hace siete años que dos centrales cordobeses no eran la dupla en un once inicial en el primer equipo de la entidad blanquiverde. Una racha negativa para los intereses de la calidad provincial que empezó en la temporada donde el Córdoba volvía a Primera División 43 años después. La entidad califal tenía tan solo a Fran Serrano como representante de dicho territorio, aunque la mayoría de los minutos fueron disputados por Crespo, Pantic, Deivid, Iñigo López, Iago Bouzón y, en último lugar, Bijimine. Aun así, el nivel mostrado por estos futbolistas no fue el óptimo, obligando al club a reformar esta parcela para una nueva campaña regular, esta vez en Segunda División. El técnico José Luis Oltra confió en la experiencia de Deivid para formar la dupla con Héctor Rodas, mientras que Bijimine esperaba su oportunidad desde el banquillo. Gracias al buen funcionamiento del eje de la zaga, la dirección deportiva, por aquel entonces, decidió no tocar esta posición, aunque la reforzó, teóricamente, con un Caro que fue el que más partidos cosechó junto a Rodas en el siguiente curso.

Sin embargo, los problemas económicos empezaron a atizar de manera severa a una entidad que, con Jesús León al mando, consiguió una salvación épica que, al cabo del tiempo, acabó siendo su propia tumba. En la primera parte de aquella campaña, el Córdoba CF tenía como pareja de centrales a Joao Afonso y Caro, mientras que el técnico José Ramón Sandoval contemplaba un eje de la zaga mucho más solvente debido a las llegadas en el mercado invernal de Aythami, Quintanilla y Jesús Valentín, siendo estos tres los teóricos pilares de un siguiente curso que estuvo marcado por el límite salarial. Gracias a esto último, la entidad blanquiverde vistió como dupla defensiva a Quintanilla y Luis Muñoz. Por su parte, Aythami, Chus Herrero, Jesús Valentín y Miguel Flaño esperaban su sitio desde el banquillo e incluso partían en muchas situaciones como titulares. En cambio, el descenso de categoría fue inevitable y el primer plantel fue nuevamente reformado, incorporando a Fidel Escobar, Djetei, Víctor Ruiz, Xavi Molina, Fernando Román y Ángel Moreno, mientras que se seguía confiando en Chus Herrero para otorgar la veteranía necesaria.

Aunque la Covid-19 hizo que el Córdoba CF no participase en el play off por ascender nuevamente a Segunda División. Debido a esto y tras la entrada de Infinity a la cúpula de la entidad, la nueva dirección deportiva confió en gran parte de una primera plantilla que se quedó a las puertas de la promoción. En el eje de la zaga, Djetei y Bernardo Cruz compartieron la mayoría de los minutos disputados, mientras que Xavi Molina y Visus esperaban su oportunidad desde el banquillo. Sin embargo, la nueva decepción del club califal hizo que una nueva reforma del vestuario aterrizase en El Arcángel. Gracias a esto, una nueva dupla de centrales cordobeses han compartido terreno de juego en el primer test de pretemporada para los chicos dirigidos por Germán Crespo. El técnico nazarí decidió alinear a los dos califas, mientras que José Alonso y Mosquera sustituyeron a dichos profesionales en la segunda mitad. Un hito histórico que se repite siete años después y que, en la última ocasión, acabó con el ascenso a Primera División.