El Ayuntamiento de Córdoba abre sus puertas a un Córdoba CF de Segunda División

El recibimiento que quedaba para festejar un ascenso a Segunda División tan emocionante como histórico. Cinco años después de descender a Segunda División B, el Córdoba CF ha logrado la gesta de volver al fútbol profesional y eso hace que haya actos para homenajear dicho acto. Justamente tras la ofrenda floral realizada a San Rafael en la Iglesia del Juramento, el Ayuntamiento de Córdoba ha abierto las puertas para dar el reconocimiento oportuno a una escuadra blanquiverde que ha entrado en el salón de plenos del Consistorio para recibir un mensaje motivacional del alcalde José María Bellido.

En primera instancia, el máximo dirigente del Ayuntamiento de Córdoba ha querido agradecer la apuesta de Infinity tanto por el club blanquiverde como por la ciudad. “Llegasteis en uno de los momentos más complicados del Córdoba CF y supisteis pensar en el futuro. Después de unos cuantos años por fin comenzamos a recoger los fritos. La importancia de las apuestas estables”. Más tarde, se ha referido a una hinchada que, a pesar de sufrir momentos muy complicados, siempre ha estado ahí. Detrás de este club hay una gran afición, que es de las mejores de España, apoyando al club cuando estábamos en Segunda RFEF. Esa misma afición merecía una alegría como la de ayer, volviendo a ser importantes en el futbol profesional“.

Asimismo, José María Bellido se ha acordado de Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF desde el pasado verano. “Has hecho un enorme trabajo y no es frito de la casualidad. No es fácil salir de este pozo de la Primera RFEF y has hecho un gran proyecto basado en la profesionalidad”. Por otro lado, los jugadores también han tenido su protagonismo. “Nos habéis emocionado a todos porque además de practicar un buen futbol, en Barcelona supisteis jugar bien, quitarle la pelota y saber sufrir, pasando los malos momentos para triunfar. Empezamos perdiendo en la vuelta, donde pasé muy mal rato, pero supisteis remontar, acabar dominando, ganar a un rival muy difícil y acabar el partido con la tranquilidad de que teníais el partido dominado”.

Y es que el Córdoba CF ha conseguido hacer “feliz a mucha gente”. “El fútbol tiene esa maravilla, de hacer feliz a mucha gente y olvidar de los problemas que tiene. Muchas gracias por esa felicidad. Toda la ciudad esta detrás de vosotros y ahora afrontamos una campaña ilusionante”, un discurso que ha terminado con esta última intervención antes de dar paso a que Antonio Fernández Monterrubio firmase en el libro del Ayuntamiento de Córdoba y que el propio José María Bellido repartiese una serie de corbatas a miembros de la expedición blanquiverde.