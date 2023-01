Antonio Caballero, uno más en el Córdoba CF

Un nuevo entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva, aunque esta vez con caras nuevas. El Córdoba CF se encuentra ultimando los detalles de su enfrentamiento ante la Real Balompédica Linense pero el mercado invernal ha hecho que las piezas de su vestuario permuten justo antes del duelo de este domingo. De hecho, el técnico Germán Crespo ha visto como ya no tendrá a su disposición a Álex Bernal, mientras que Antonio Caballero ha sido uno más en la sesión matinal celebrada este viernes. El mediocentro jienense se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y apunta a estar presente en la convocatoria del próximo encuentro liguero.

Una sesión que arrancó con un pasillo de bienvenida a Antonio Caballero y a Eric, guardameta del filial y que estuvo presente en el entrenamiento después de que Felipe Ramos se ausentase aquejado de unas molestias. Tras esta cálida -o más que cálida- bienvenida, los jugadores arrancaron con un día donde, en primera instancia, la movilidad articular fue la principal protagonista. Una vez que el calentamiento culminó, la irrupción del balón ha sido la nota predominante en una matinal donde los disparos a puerta, la movilidad entre líneas y la estrategia han culminado la penúltima sesión de la semana antes de recibir el próximo domingo en El Arcángel a la Real Balompédica Linense.

Por otro lado, Antonio Caballero no será la única novedad previsiblemente de cara al siguiente encuentro liguero del Córdoba CF. Ekaitz Jiménez ha completado un nuevo entrenamiento con normalidad y todo parece indicar que estará presente en una convocatoria en la que Javi Flores tiene todas las papeletas para ausentarse. El jugador cordobés ha disputado parte de la sesión con el resto de sus compañeros, aunque, en la parte final, se ha ejercitado con el preparador físico en solitario, por lo que, de no cambiar nada durante el sábado, el técnico Germán Crespo tendrá que ingeniar un nuevo centro del campo si no quiere repetir la dupla Ramón Bueno y Diarra.