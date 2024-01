Alerta amarilla en la defensa del Córdoba CF: Carlos García, apercibido de sanción

Otro (posible) problema más en el horizonte. El inicio del 2024 está dejando más a la vista que nunca las costuras del Córdoba CF, que ya el pasado fin de semana sufrió de lo lindo en el tramo final del partido ante el Real Madrid Castilla, al verse con escasos efectivos profesionales, lo cual hizo que hubiera un enorme desgaste físico en la plantilla, que se vio superada por el potencial y la juventud del conjunto madridista. Y es que la defensa es uno de los puntos débiles actuales del plantel de Iván Ania, que sigue sin poder contar con Adri Castellano ni con Gudelj, lo cual deja a Lapeña y Carlos García como únicos centrales del primer equipo. Además, la sanción de Calderón hizo que Iván Rodríguez tuviera que jugar a banda cambiada como lateral izquierdo.

Sin duda alguna, una zaga cogida con alfileres, pues la que se vio contra el Castilla dista en un 50% de ser el entramado defensivo más utilizado por el técnico blanquiverde, que no es otro que Gudelj y Lapeña como centrales, además de Albarrán y Calderón como laterales. Sea como sea, por los motivos citados, dos de ellos tampoco podrán estar el próximo fin de semana en el choque en El Arcángel ante el Intercity. El central sigue pendiente de resolver su situación, mientras que el lateral sevillano aún tendrá que afrontar otro partido de sanción.

Pero no solo ahí quedan los problemas para el Córdoba CF, que partirá con el peligro de perder otro efectivo más en la defensa. Y es que el joven Carlos García vio ante los madridistas su cuarta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que se queda a solo una de cumplir ciclo. Además de ésta, también fue sancionado en los encuentros ante Ceuta, el Recreativo Granada y el Alcoyano. Asimismo, Ania tendrá la obligación de alinearle, puesto que no tendría -de momento- un sustituto natural del primer equipo, a menos que a lo largo de la semana se recupere de sus molestias Adri Castellano, que hay que recordar que no ha sumado aún minutos oficiales en lo que va de curso. Por tanto, el técnico, en caso de querer protegerle, debería dar entrada a algún miembro del filial.

Es esa la alerta amarilla que recae a día de hoy sobre la plantilla cordobesista, y precisamente por todo ello anda la entidad muy pendiente del mercado. De hecho, desde la propia directiva ya se reconoció que en estos momentos interesa precisamente incorporar a un central, aunque para ello antes se debería liberar la ficha (por ejemplo) de Gudelj, además de un atacante polivalente. Y sin duda, los problemas mencionados no hacen más que incrementar esa necesidad, aunque parece muy complicado que dicha cuestión pueda resolverse en los días más próximos. Por tanto, el club está con un ojo en la enfermería y otro en el mercado, además de intentar cuidar lo máximo posible a los efectivos actuales.