El Córdoba CF y la necesidad de los refuerzos

Recién inaugurado el mercado invernal, el Córdoba CF seguramente esté atravesando su momento más importante de toda la temporada 2023-24. Y son varios los motivos. Ya hace varios meses logró solventar una pequeña primera crisis al conseguir reconducir un flojo inicio en lo que a resultados se refiere. Sin embargo, ahora son más cuestiones las que están sobre la mesa para el equipo de Iván Ania, quedan menos jornadas por delante que en aquel entonces y no cabe duda que las decisiones que se tomen ahora serán trascendentales para las opciones de ascenso del equipo. En primer lugar, el plantel, tras una dinámica de diez encuentros sin perder, arrancó el nuevo año con derrota ante el Real Madrid Castilla, que, si bien es cierto solo supone un partido y dejó a su vez buenas sensaciones para los califas, sí que hace que sean dos choques seguidos sin ganar, mientras los de arriba no tropiezan.

Asimismo, el enfrentamiento ante los madridistas dejó entrever otra situación compleja para el plantel cordobés, que no pudo contar para ese partido ni con Adri Castellano ni con Álex Sala por lesión, por lo que, tras la marcha de Christian Delgado y la ausencia de Gudelj, el equipo contaba apenas con 15 fichas profesionales. Por tanto, el técnico tuvo que disponer de hasta cinco futbolistas del filial. Bien es cierto que la suma de jugadores del equipo dependiente es un recurso bien mirado desde la entidad, aunque no cabe duda que no puede suponer una herramienta principal dentro del equipo, en gran medida cuando lleguen los momentos decisivos del curso.

Todo eso derivó en que Ania apenas hiciera tres cambios en todo el partido, y se notó un desgaste físico brutal, algo que no palideció tanto el Castilla. De hecho, se pudo ver en los instantes finales que el Córdoba CF tenía muchas dificultades para hacer sus balances defensivos, y precisamente de una de esas acciones llegó el 1-2. Así, no cabe duda que la entidad tendrá el deber de reforzarse, puesto que, aunque sigue teniendo capacidad para competir con cualquiera, faltarán recursos si se pretende ser un proyecto de ascenso, cosa que ya se ha visto en otras temporadas en El Arcángel. La defensa es una de las zonas más debilitadas. De hecho, sin Gudelj y sin Castellano, Lapeña y García (al margen de algún componente del Córdoba B) son los únicos centrales actuales, mientras que Iván Rodríguez tuvo que jugar a banda cambiada al no contar con otro lateral izquierdo, estando Calderón sancionado (y le queda otro partido más).

El club sigue pendiente de resolver la situación de Gudelj, aunque ya ha puesto el ojo en el mercado. Uno de los intereses, como es lógico, es el de un central, y de momento solo ha sonado el nombre de Jaime Sánchez. Para ello deberá resolverse antes la continuidad o no del serbio, dado que no hay plazas senior disponibles. El otro ojo está puesto en la zona alta, pues el propio Monterrubio reconoció que, además de ese zaguero, también interesa un atacante polivalente, es decir, un jugador que pueda actuar en la punta -donde solo están Casas y Toril-, además de poder caer a banda o a la mediapunta. Eso sí, pese a la derrota, el mercado se “mira igual”, ya que “un partido no cambia la planificación”, aseguró el CEO cordobesista. Sea como sea, los refuerzos parecen muy necesarios a estas alturas.